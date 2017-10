Zyrtarizohet Heynckens: Duhet të rigjejmë vetveten!

Jupp Haynckens, Trajneri i ri që u ul në stolin e Bayern Mynih deri në fund të këtij sezoni, pas divorcit të klubit gjerman me teknikun italian Carlo Ancelotti, në konferencën për shtyp që zyrtarizoi emërimin e tij deklaroi se tashmë bavarezët duhet të rigjejnë besimin e humbur në vetvete:

“Puna ime tashmë do të konsistojë në rindërtimin e skuadrës, në mënyrë që kjo e fundit të mund të superojë problemet që ka hasur deri më tani. Kam një plan të qartë për t’u përballur me këto probleme, pasi është e rëndësishme për lojtarët që të rigjejnë vetveten dhe t’i besojnë kualitetit të tyre. Ndihem mjaft mirë si në aspektin fizik ashtu edhe atë psikologjik. Kam fuqitë e një 60 vjecari dhe do të jap maksimumin tim.”

Trajneri, i cili realizoi fitoren e trefishtë më këtë skuadër në vitin 2013, shprehet se ndihet mjaft mirënjohës ndaj klubit dhe kjo ishte edhe arsyeja se pse pranoi që të rikthehej në stolin bavarez:

“I jam shumë mirënjohës Bayernit dhe drejtuesve të tij. Kjo është skuadra që më bëri ky që jam sot. Bayern Mynih është një skuadër me shumë potencial dhe kualitet. Kam bindjen dhe besimin se tani skuadra do të tregojë një profil krejt të ndryshëm”

Kështu deklaroi 72-vjecari, i cili gëzon besimin dhe mbështetjen e të gjithë ekipit. Tashmë në dhomat e zhveshjes së bavarezëve ka një klimë shumë më pozitive dhe optimiste pasi të gjithë janë besimplotë tek aftësitë e ish teknikut të tyre. Në sintoni me këtë mendim është edhe shefi ekzekutiv i bavarëzëve Karl Hainz Ruminge, i cili deklaroi se Heynckens është trajneri ideal për ta. Ai e njeh Bayernin në të gjitha dimensionet e tij ndaj dhe është njeriu ideal për detyrën që i është ngarkuar.