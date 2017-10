Zyrtari i lartë amerikan Hoyt Yee nesër viziton Kosovën

Zëvendës Ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, Hoyt Brian Yee, do të qëndrojë nesër për një vizitë zyrtare në Kosovë.

Ai do të ketë një sërë takimesh me Kosovën zyrtarë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe deputetë.

Zyrtari i lartë amerikan pritet të takohet me tre krerët e shtetit. Fillimisht në orën 09:00, diplomati , Hoyt Brian Yee, do të pritet nga presidenti Hashim Thaçi, ndërkaq në orën 10:00 do të zhvillojë një takim me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli, derisa në orën 11 e 30 do të pritet nga kryeministri Ramush Haradinaj, njofton Ambasada e ShBA në Prishtinë.