Zyrtarët serb thonë se Serbia duhet të shfrytëzojë pozitën e dobët të Prishtinës në dialog

Vazhdimi i dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës, i planifikuar për nesër në Bruksel, që sipas bashkëbiseduesve është i pritur.

Pa dialog në mes të Beogradit dhe Prishtinës nuk ka të ardhme për gjithë rajonin, Serbin dhe shqiptarët e Kosovës, ndërsa vazhdimi i dialogut siç thekson sociologu Vladimir Vuletiç dhe Kryetari i Këshillit për Kosovën Milovan Drecun, është një shenjë që ndaj shqiptarëve të Kosovës është bërë një presion i konsiderueshëm, kryesisht Shtetet e Bashkuara për tu kthyer në tryezën e bisedimeve.

Për Vuleticin ka shumë arsye për të qenë në këtë raund të dialogut teknik për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, delegacionin serb, të cilin e udhëheq Drejtori i Zyrës për Kosovën Marko Gjuriq, ndërsa Prishtinën kreu I ekipit të ri negociator Avni Arifi,do të hyjë me më shumë pritje. Në fakt, ai beson se është më e lehtë për të folur për zbatimin e marrëveshjes për themelimin Asociacionit të komunave serbe, për të cilën Prishtina ka frenuar duke sjellë dialogun në krizë.

“ Ne kemi parë gjithashtu se cfarë presioni është ushtruar ndaj Prishtinës në lidhje me përpjekje për të shfuqizuar gjykatën speciale, dhe kjo do të ndikojë, në atë që të gjitha detajet kontestuese për të cilat shqiptarët kanë bllokuar dialogun ngadalë po zhbllokohet – beson Vuletiç. Ai është i bindur se Prishtina do të duhet të demonstrojnë përgjegjësi politike dhe hapje për të vazhduar dialogun.

“Prishtina moralisht në këtë moment është në situatë të pakëndshme, para se gjithash para vendeve perëndimore ndërsa Shtetet e Bashkuara janë shumë të hapur, të qartë dhe të mprehtë për herë të parë treguan se nuk kanë qëllim ti shohin përmes gishtërinjve palën shqiptare në frenimin e dialogut” thotë ai.

Një mundësi për Serbinë

Kryetari I Këshillit të Kuvendit të Serbisë për Kosovë Millovan Drecun, konsideron se Serbia duhet të përfitojnë nga situata aktuale e dobësimit të pozitës së Prishtinës dhe me aktivitete diplomatike të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara “ta detyrojë” Prishtinës për të përmbushur atë që është rënë dakord. Dhe kjo është, sipas fjalëve të tij, formimi i AKS.

“Vazhdimi i dialogut duhet të jetë së pari I lidhur me formimin e AKS, sepse në qoftë se nuk formohet AKS mendoj se do të jetë dhënë pakuptimtë I gjithë procesi i normalizimit të marrëdhënieve – vë në dukje ai.

Sipas mendimit Drecun, Prishtina të kërkuar të kalojë atë pjesë të dialogut dhe të përpiqet për të zgjidhur statusin përfundimtar të Kosovës ose pres që Serbia ta njohë si shtet, që sic thekson nuk do të ndodhë.

Ai beson se është “mirë që BE-ja ka vlerësuar se Serbia ka përmbushur pjesën e saj të asaj që e mori me marrëveshjen e Brukselit”, duke shtuar se Prishtina do të vazhdojë të llogarisë në mbështetjen e vendeve që kanë qenë deri më tani aleatët të tyre dhe të përpiqen për të zvarrisin formimin e Asociacionit të Komunave Serbe.

Argumentet për këtë dyshim të Drecunit sipas medieve serbe I ofron Avni Arifi, i cili në krye të ekipit të Prishtinës të martën do të shkojë në Bruksel, dhe siç pohon nuk di se çfarë janë temat e këtij takimi. Temat e takimit ende nuk janë specifikuar. Për to ende po diskutohet,ka thënë ai për Koha, Arifi, duke iu shmangur atë që ai di. /KI/