Zyrtarë të ANP `Adem Jashari` ngushëllojnë familjen Zymberi

Zyrtarë të Aeroportit Nderkombetar të Prishtinës `Adem Jashari`, kanë ngushëlluar familjen e Gent Zymberit, i cili vdiç sot në vendin e tij të punës.

“Sot, kolegu yne G. Zymberi nderroi jete ne vendin e tij te punes. Angazhimi i tij qe nga 2010-ta ishte me vullnet dhe me perpjekje per te dhene me te miren nga ana e tij, ne sherbimin e Teknologjise Informative ne ANP, si njeri nder punonjesit me te zellshem te kompanise.

Aeroporti Nderkombetar i Prishtines ‘Adem Jashari’ i shpreh ngushellime familjes Zymberi duke bashkendjere dhimbje per humbjen e kolegut tone!”, thuhet në njoftimin e zyrtarëve të ANP-së.

Ndërkaq sot në orët e para të mëngjesit është gjetur pa shenja jete Gent Zymberi dhe se policia e ka cilësuar si vdekje e dyshimtë. Ende nuk dihet shakaktari i vdekjes së tij”.