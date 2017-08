Zukorliq: Ndërlidhja e Kosovës me Republikën Serbe, është joreale

Lidhur me inkuadrimin e entitetit të BeH në dialogun për Kosovën do të paraqiste shthurjen e krejt regjionit, vlerëson kryetari i BDZ-së Muamer Zukorliq dhe deputet në Parlamentin e Serbisë nga lista e SNS-së.

Shkëmbimi i teritoreve vite më parë ishte kritikuar ashpër nga BE, sa herë që liderët e kësaj ane do të merreshin me këtë çështje. Por, me nismën e kryetarit të Serbisë për dialog të brendshëm për Kosovën, ndarja e Kosovës dhe propozimi që Kosova të jepet për Republikën Serbe sërish janë ringjallur.

“Para së gjithash duhet të them se dialogu për Kosovën, thirrur nga kryetari i Serbisë, më duket i rëndësishëm. Mendoj se në kuadër të këtij dialogu duhet të marrim pjesë të gjithë, ngase çështja e Kosovës është e një rëndësie të veçantë për sigurinë rajonale”, deklaroi Zukorliq për mediat serbe.

Por, inkuadrimi i Republikës Serbe, si entitet në kuadër të BeH-së, ndikon negativisht në sigurinë rajonale, që do të shthurte gjithë rajonin.

“Për Republikën Serbe në Serbi nuk do të duhej të bisedohej pa praninë e Sarajevës. Dua të them se nëse do të bisedohej për Republikën Serbe, atëherë do të duhej inkuadruar Sarajeva, por edhe Sanxhaku, theksoi Zukarloviq.

Sipas tij, cilado ide do të ishte legjitime, nëse në themel të saj do të shprehej respektimi i ndërsjellë, respektimi i sovranitetit, kufijve shtetëror, etj., do të nënkuptohej si e rëndësishme për rajonin.

“Nuk mund të trajtohet Republika Serbe vetëm si çështje e brendshme e Beogradit, ngase kjo çështje hap edhe çështjen e Sanxhakut, ku dhe ne do të ishin pjesëmarrës në këto çështje, prandaj hapja e çështjeve të veçanta do ta destabilizonte rajonin.

Ndërkaq Srgjan Shushnica, kulturolog, deklaron se ndërlidhja e Kosovës me republikën Serbe është politikisht jo reale dhe i pamundur sipas marrëshënieve ndërkombëtare dhe vetë ideja e diskursit është e rrezikshme si ide e klerit nacionalist e shprehur që në kohën e viteve të ‘90-ta, ku për pasojë pati gjenocid në Bosnje.

“Së pari, as në rrafshin e të drejtës historike e as politike Kosova nuk mund të vihen paralele me Republikën Serbe. Shteti i Kosovës ka dalë nga një proces legjitim nga e drejta historike e politike që rrjedh nga statusi i mëhershëm i Kosovës si pjesë përbërëse e Federatës Jugosllave, pastaj ishte e pavarur nga Beogradi zyrtar. Ky proces është përgjigje historike ndaj politikës kriminale e shtypëse që me shfuqizimin e autonomisë dhe ushtrimin e dhunës ndaj shmicës shqiptare atje dhe me përpjekjen e serbizimit të Kosovës në fundin e viteve të ’90-ta”, deklaroi Shushnica, transmeton RTK.

“Pavarësia e Kosovës nga Serbia ka ardhur si reagim ndaj dhunës dhe apartheidit që ka zbatuar Millosheviqi ndaj shqiptarëve”, sqaroi kulturologu Shushnica.

Tutje ai vuri paralelen mes Kosovës dhe Republikës Serbe, që për dallim nga Kosova, kjo e fundit ka dalë si rezultat i marrëveshjes së Dejtonit, që si entitet ka një strukturë, por brenda shtetësisë së Bosnjës, pra një bashkësi politike brenda shtetit të Bosnjes, si një status atipik, që është arritur në saje të një kompromisi mes Perëndimit dhe Beogradit zyrtar, për të ndalur gjenocidin në vend.

Siç vlerëson Shushnica, fantazma kleronacionaliste në Serbi mund të fitojnë atë që në luftë nuk ishte e mundur e kjo është ndarja e BeH dhe krijimi i Serbisë së madhe dhe kjo do të thoshte thirrje për hakmarrje, që do ta çonte prapa shoqërinë serbe.