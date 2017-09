“Zonja Rozë” e Koresë Veriore e cila do ta njoftojë fundin e botës (Video)

Fundi i botës do të transmetohet në televizion, dhe do të prezantohet nga një grua koreano-veriore e veshur me rroba ngjyrë rozë.

Ri Chun-hee është fytyra më e njohur e Televizionit Qendror të Koresë Veriore, e cila shfaqet gati çdo herë kur vendi i saj ndërmerr ndonjë hap drejt përmbushjes së ambicieve bërthamore, duke i dhënë lajmet me një zë të këndshëm dhe të mbushur me energji, transmeton Express.

“Testi i një bombe me hidrogjen e dizajnuar të montohet në raketën tonë balistike interkontinentale qe një sukses i përkryer”, ka thënë Ri këtë javë, teksa u dridh nga entuziazmi gjatë raportimit rreth shpërthimit më të suksesshëm bërthamor të Koresë Veriore deri më tani.

“Ishte një hap shumë domethënës në kompletimin e programit kombëtar të armëve bërthamore,” shtoi ajo.

Dhënia e lajmeve me zërin melodramatik i ka fituar Ri-së admirimin nga lideri aktual Kim Jong Un, gjë që është thelbësore për të mbijetuar nën atë që ekspertët e përshkruajnë si regjimi më brutal deri më sot.

Edhe pse ajo zyrtarisht u pensionuar në vitin 2012, Ri është rikthyer kohë pas kohe për t’i dhënë lajmet e rëndësishme ushtarake dhe tani shumicën e kohës e kalon duke i trajnuar gjeneratat e reja të spikerëve të lajmeve.

Në një profil të rrallë të saj në vitin 2009, revista mujore shtetërore “Chosun” raportoi se ajo jeton jetë luksoze në Penian me burrin e vet, fëmijët dhe nipërit.