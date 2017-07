Zogaj: Ju rrëfej marrëdhënien time me Berishën, Ramën dhe Bashën

Kandidati i PD për deputet në qarkun e Lezhës, Preç Zogaj, i cili nuk arriti të futej në Parlament, pas renditjes i katërti në listë vjen sot me një rrëfim krejt ndryshe për veten.

I ftuar në ‘Këndi i Ekselencës’ në ‘News24’, shkrimtari Zogaj ndau me publikun fragmente nga jeta e tij, që nga shkollimi e deri tek angazhimi në politikë.



Zogaj deklaroi se pavarësisht faktit se gjatë regjimit për shkak të biografisë nuk i dhanë të drejtën për të vazhduar shkollën, ai e ndoqi më vonë atë ndërsa studio për ‘Gjuhë-Letërsi’. Po ashtu, Zogaj nuk e kurseu as një batutë sa i takon kandidimit të tij në Lezhë, ndërsa shtoi se nuk kishte fat me listat, shkruan ‘BalkanWeb’.

“Jam marrë me politik që prej shumë vitesh. Jam shkrimtar i angazhuar, mbaj qëndrime, mbajë anë. Por nuk mund të them se jam politikan. S’kam vendosur të merrem me politikë në kohë të plotë. Zotin Berisha e kujtoj si në protagonist, lider i kohës që kishte krijuar pak a shumë natyra por edhe nga lëvizja popullore e asaj kohe. Kam marrë pjesë në lëvizjen studentore si poet. Se kam menduar të merrem me politikë. Ishte apel që vinte nga nevoja për të ndryshuar fatin e njerëzve. Kam qenë dhe dy herë ministër. Nuk kam fat me lista, është hera e parë që konkurrojë me lista në PD. Tani isha i katërti në listën e Lezhës, por kjo është histori tjetër. Kam bërë shkollën nga ushtria, kam qenë me 10-ta, por nuk mu u dha e drejta për të vijuar. Kam qenë pas Shaban Sinanit, studenti me i mirë”, pohoi Zogaj.

Mes të tjerash Zogaj u ndal gjerësisht edhe tek politika, ndërsa komentoi edhe bashkëpunimet ndër vite me Berishën, Ramën dhe Bashën.

“Historia e karrierës time politikë është e veçantë. Kam qenë besnik i idesë liberal-demokrat. Kam përcaktuar edhe pozicionet e mia politike. Njerëzit duhet të gjykojnë qëndrimet e mia, jo lëvizjet e mia. Unë kam qenë dhe jam pro këtyre ideve. Bashkimi me zotin Rama i përgjigjet një rrethane specifike. Unë konsumova një përplasje me PD dhe isha në opozitë. Në 2009-2013 kam bërë opozitën si individë. Por kur je në opozitë krijohet dhe një lloj sintonie me opozitën tjetër. Konfliktet me Berishën kishin lidhje me vendimmarrjen e mbyllur, ku binin ndesh me pikëpamjet e mia. Tek qeveria Rama nuk gjen asnjë zbatim. Ndaj janë bindjet e mia që më çojnë drejt një konfrontimi. Rama ka shpikur dhe ka krijuar defekte më të rënda. I ka çuar në ekstrem”, theksoi ai.