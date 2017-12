Zjarrfikësit i kërkojnë ministrit Sefaj rritje pagash

Sindikata e Zjarrfikësve të Kosovës i është drejtuar me një letër të hapur kryeministrit, Ramush Haradinaj në të cilën ankohet për kushtet e punës.

“Kushtet në të cilat punojnë zjarrfikësit janë te rënda qe nga pas lufta, asnjëherë nuk ju dha prioritet dhe askush nuk u angazhua qe kjo gjendje te tejkalohet, por gjendja u përkeqësua pas vendimit që Qeveria mori që ky shërbim te transferohet nga niveli lokal në nivel qendror, gjegjësisht nga Komunat në MPB/AME, ku zjarrfikësit ligjërisht janë staf i Ministrisë, u nxirren akte ligjore dhe nën ligjore, por asnjëherë nuk u implementuan dhe si pasojë e kësaj gjendje Zjarrfikësit përballen me shkelje te drejtave te punëtorëve te drejta te garantuara me ligjet në fuqi, Shërbimi i Zjarrfikësve nuk ka status juridik të definuar, pa buxhet te planifikuar, dhe askush nuk merr obligimet si punëdhënës që dalin nga ligji i punës dhe kontratave të punës”.

“Shpresojmë ketë kërkesë do ta shqyrtoni me azhuritet dhe do të ndani pak kohë tuajën të vlefshme te na pranoni në një takim, ku do te diskutonim te gjitha problemet qe ballafaqohet ky shërbim emergjenti i domosdoshëm për mbrojtje dhe shpëtim”, thuhet në letrën e kësaj sindikate