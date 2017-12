Zieni bananen, mjaltin dhe ujin, prisni tri ditë: Magjia e mjekësisë natyrore!

Përshkruajeni dhe ruajeni këtë recetë.

Shërimi i kollës kronike dhe bronkitit gjithmonë ka qenë problematik, madje edhe për mjekësinë tradicionale.

Mirëpo, një ilaç shtëpiak përmban disa nga përbërësit më të fuqishëm, të cilët qetësojnë fytin dhe mushkëritë dhe mund të shërojnë kollën dhe bronkitin në afatin më të shkurtër!

Falë karakteristikave të mjaltit dhe bananes, të cilat kryesisht janë përbërës të kësaj recete, do të mund këtë ilaç t’ua jepni, jo vetëm të rriturve, por edhe fëmijëve.

Njëkohësisht do të pini ilaç dhe do të kënaqeni me shijen e tij!