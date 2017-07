Zhvishet Luana, ‘e djeg’ në koncert, Marina ka dy fjalë për të (Foto)

Luana Vjollca, moderatorja simpatike e Top Channel, njihet përveç moderimit edhe për pasionin e saj të madh për muzikën. Një nga vajzat më të komentuara e më të ndjekura në rrjetet sociale, pak ditë më parë ajo publikoi këngën e re ‘Benzina’ dhe sot ka qënë pjesë e një koncerti në Kosovë.

Provokuese dhe me një veshje që tërhiqte vëmendjen me të gjithë kurrizin e zbuluar, Luana ka publikuar disa foto nga këto momente ndërkohë që Marina ka ndarë me fansat disa fjalë për të motrën.

‘Bebja ime e dogji komplet’ shkruan Marina.