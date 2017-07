Zhdukni lythat, pikat e zeza, shenjat nga dielli, dhe shenjat e moshës në mënyrë 100% natyrale

Nuk ka dyshim se disa nga çështjet më të zakonshme që ndikojnë tek burrat dhe gratë përfshijnë lythat, poret e bllokuara dhe pikat e moshës. Këto probleme të lëkurës shpesh rezultojnë nga mosbalancimi hormonal, ushqimi jo i shëndetshëm ose thjesht gjenetika. Por, lista e shkaqeve është shumë më e gjatë.

Megjithëse ju mund të gjeni një koleksion të gjerë të produkteve për trajtimin e çështjeve të lëkurës të tilla si lythat ose poret, këto produkte nuk janë gjithmonë zgjidhja më e sigurt pasi ato shpesh janë të mbushura me kimikate të ashpra që bëjnë më shumë dëme sesa të mira. Këto kimikate të ashpra mund të irritojnë lëkurën tuaj, veçanërisht nëse është e ndjeshme.

Nga ana tjetër, mjekësia natyrale siguron zgjidhje efektive pa kimikate për kujdes të shkëlqyeshëm të lëkurës.

Nëse ju lexoni, ju do të gjeni se si ju mund të trajtojnë këto çështje të zakonshme të lëkurës krejtësisht natyrisht.

LYTHAT

Lythat mund të shfaqen në çdo kohë të jetës dhe të prekin njerëzit e të gjitha moshave, përfshirë fëmijët. Ka dy faktorë kryesorë për shfaqjen e lythave – ekspozimi në dielli, i cili ndikon në qelizat e pigmentimit të lëkurës, të njohur gjithashtu si melanocita dhe faktori gjenetik.

Tretmani me: Vaj Ricini dhe Sodë Buke

Thjesht përzijini dy përbërësit në një masë kremoze, pastaj aplikoni në lyth. Mbuloni zonën me një fashë dhe lini atë brenda natës. Hiq fashë në mëngjes pastaj lajeni zonën. Bëni trajtimin çdo natë.

Tretmani me: Uthull të mollës

Vendosni një top pambuku në uthull molle pastaj aplikoni në lyth. Sigurohuni me një fashë ose disa kaseta mjekësore duke e lënë atë për disa orë. Moleja do të bjerë.

Tretmani me: Hudhër

Ekstrakti i hudhrës ose thjesht hudhra e thjeshtë është një nga mjetet më të dobishme natyrore për një numër çështjesh të lëkurës duke përfshirë edhe lythet. Është shumë e fortë, kështu që është e rëndësishme për të mbrojtur lëkurën tuaj. Ajo që duhet të bëni është të aplikoni disa ekstrakte hudhrash ose hudhër të grirë në lyth, të mbuloni zonën me fashë dhe ta lini atë për katër orë. Ju duhet ta bëni këtë në baza të rregullta ditore.

PIKAT E ZEZA & SHENJAT E MOSHËS

Pikat e zeza, të njohura edhe si pika të moshës, zakonisht shfaqen në moshë të mesme osetek të moshuarit, kjo nuk është rregull 100%. Ato janë njolla të zbehta të lëkurës në fytyrë, duart dhe parakrahët që shfaqen me moshën. Shkaqe të tjera përfshijnë ekspozimin e diellit.

Tretmani me: Qepë

Thjesht shtrydheni qepën dhe zbatojeni këtë në shejat e zeza/moshës. Lëreni për 10-15 minuta dhe pastaj shpërlajeni. Bëni trajtimin në baza të rregullta ditore derisa të zhduken shejat e errëta.

Tretmani me: Aloe Vera

Aplikoni xhel të freskët aloe vera në shenjat e errëta dhe lini atë për gjysmë ore. Idealisht, duhet të përdorni xhelin e brendshëm të një impianti të freskët aloe vera (bima e freskët)

Tretmani me: Limon

Vendosni një top pambuku në lëng limoni pastaj fërkojini shejat e errëta dy herë në ditë.

PORET

Poret e bllokuara, të cilat janë më tipike të lëkurës së yndyrshme. Ata nuk janë vetëm të shëmtuara në pamje, por edhe të dhimbshme, sidomos nëse nuk trajtohen ose nëse rriten në madhësi. Ato ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e lëkurës.

Tretmani me: Avull

Filloni duke larë fytyrën tuaj dhe pastaj afrojeni fytyrën mbi një tenxhere me ujë të vluar. Mbuloni kokën me një peshqir në mënyrë që të merrni efekte optimale nga avulli. Qëndroni në këtë pozicion 10-15 minuta. Lani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë disa herë pas avullimit. Në fund, aplikoni pak uthull për të hequr çdo papastërti.

Tretmani me: Sheqer

Krijoni një paste duke përdorur sheqer dhe limon. Fërkoni këtë në përdorimin e një pëlhure pambuku në një lëvizje rrethore. Sapo të kryhet pastrimi, lani plotësisht fytyrën.

