Zhdukja enigmatike e arit të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik

Gjatë rënies së BRSS në vitin 1991, kishte shumë zëra për fatin e “rezervave të arit” të Partisë Komuniste. Disa historianë besojnë se disa zyrtarë të partisë mblodhën një sasi të madhe parash dhe e transferuan fshehurazi në llogaritë në bankat e huaja.

Partia Komuniste e Bashkimit Sovjetik (KPSS) ishte gjithmonë më shumë se një parti politike e zakonshme. Ajo kishte monopol në pushtet deri në fund të viteve 1980. Komiteti Qendror dhe Politbiroja (organet më të larta të partisë) ekzistonin si një shtet në shtet. Shumë zyrtarë nga këto struktura gëzonin privilegje që nuk ishin gjithmonë ligjore.

Në fillim të viteve 1990, pak pas rënies së Bashkimit Sovjetik, disa burime pohuan se rreth 10 miliardë dollarë nga arka e partisë u zhdukën pa u vënë re. Shumica e shtetasve rusë ishin të bindur se këto para ishin vjedhur.

Partia e pasur

Ish-kreu i organizatës së rinisë së partisë “Komsomol” Viktor Mironjenko në një intervistë tha se PKBS menjëherë para shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik zotëronte 10 miliardë.

Burimet e asaj pasurie ishin të ndryshme, duke filluar nga pagesat mujoretë anëtarësimit të anëtarëve të zakonshëm të partisë (PKBS në vitin 1990 numëronte rreth 19.5 milion anëtarë), e deri te Fondi Kombëtar për Paqe, i cili ishte rreth 4.5 miliardë rubla (2, 6 miliardë dollarë).

Është e vështirë të thuhet nëse Mironenko ka të drejtë kur flet për këtë dyshim, sepse arkivat e partisë ishin të ndara nga buxheti i Qeverisë dhe vetëm zyrtarët e lartë të partisë kishin qasje në këto të dhëna. I pyetur, “Kush i ka vjedhur ato para?” Mironenko u përgjigj: “Nuk kam asnjë ide. Unë nuk jam “.

Viktor Gerashchenko, ish-drejtor i Bankës Shtetërore të BRSS, konfirmoi në vitin 2011 se kishte shumë para në llogaritë e Komitetit Qendror, por të gjitha paratë u zhdukën misteriozisht në vitin 1991.

Vdekja e dyshimtë

Situata, natyrisht, dukej e dyshimtë, sidomos pas një serie vdekjesh të çuditshme. Në mënyrë të veçantë, 26 gusht 1991, gjashtë muaj para rënies së Bashkimit Sovjetik, drejtori financiar i PKBS-së Nikolaj Krucina, i cili ishte shumë i afërt me Mikhail Gorbaçov, ka rënë nga dritarja dhe vdiq.

Paraardhësi i tij, Georgi Pavlov, menaxhoi biznesin e partisë për 18 vjet. Dhe ai përfundoi në mënyrë të ngjashme me Krucina, vetëm një muaj pas tij. I treti është bankieri Dmitry Lisovolik. Ai udhëhoqi Departamentin Amerikan të Departamentit Ndërkombëtar të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste dhe gjithashtu ishte i lidhur ngushtë me rrjedhën e parave. Dhe ai ka rënë nga dritarja pas disa ditësh.

Pavarësisht nga rrethanat e tilla të pazakonta, zyrtarët shtetërorë thanë se “ari i partisë” nuk ekzistonte kurrë dhe, sigurisht, publiku ishte skeptik për pretendime të tilla. Megjithatë, vdekjet e çuditshme nuk i përgjigjen pyetjes kryesore – ku u zhdukën paratë?

Hulumtimi

Kurioziteti dhe ndjenja e drejtësisë nuk ishin faktorët më të rëndësishëm që nxitën udhëheqësit rusë të kërkonin “ari i partisë”. Kur një Rusia e re lindi nga hiri i Bashkimit Sovjetik, paratë ishin absolutisht të nevojshme për të. Miliardat komuniste do të mirëpriteshin atëherë.

Jegor Gajdar, kryeministri në qeverinë e presidentit Boris Jelcin në vitin 1992, madje angazhoi detektivë privatë nga agjencia e njohur botërore “Kroll” për të gjetur paratë. Gaidar tha se qeveria ruse pezulloi kërkimin sepse amerikanët “nuk gjetën ndonjë informacion të rëndësishëm”. Në fund, qeveria ruse nuk ka publikuar një raport nga agjencia Kroll.

Lidhje aziatike?

Çfarë ndodhi me paratë? Sipas një versioni, hajdutët ishin në gjendje të transferonin arin e partisë në llogaritë sekrete në bankat në Hong Kong duke përdorur lidhjet e tyre kineze.

Në fund të viteve 1980 dhe në fillim të viteve 1990, bankat e Hong Kongut në mënyrë anonime kanë drejtuar shumë llogari dhe nuk bashkëpunonin me autoritetet ndërkombëtare hetimore në kërkim të pronarëve të llogarive (në krahasim me bankat zvicerane).

Paratë mund të kishin përfunduar ose në Qipro ose në Liban. Nëse paratë nuk shkojnë jashtë vendit, atëherë ari i partisë ka qenë prej kohësh i ndarë në shuma më të vogla dhe u transferua në dhjetra banka në mbarë botën, që do të thotë se ato ndoshta nuk do të gjenden kurrë.

Të gjithë për vete

Ekziston një supozim se paratë nuk janë transferuar kurrë nga Rusia. Zyrtarët e lartë të partisë parashikuan vdekjen e socializmit, kështu që pastruan paratë nëpërmjet firmave private që dolën në fund të viteve 1980, gjë që rezultoi në krijimin e përqendrimeve të para të mëdha private në epokën post-sovjetike.

E vetmja gjë që tani mund të thuhet me siguri është se ndoshta nuk do të zbulojmë kurrë se çfarë ndodhi me paratë e shumëta të Partisë Komuniste. Shumica e ekspertëve pranojnë se paratë nuk janë zhdukur për shkak të komploteve të organizuara mirë të komunistëve të vjetër.

Gjithkush u kujdes për vete dhe mori aq sa mundi sa më shpejt që anija e socializmit të rrëshqiste, dhe të gjithë po synonin të siguronin një pozicion të privilegjuar në rendin e ri kapitalist. Ky tekst është pjesë e një serie tekstesh të titulluar “Rusia -File”, që “fjala ruse” i kushton sekreteve dhe anomalive në lidhje me Rusinë. /KI/