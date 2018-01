Zgjidhet misteri i vjetër: Gjinia e fëmijës ka mundësi të “paracaktohet” – Nëse hani këto pemë do të lindni djalë

Shumica e shtatzënave menjëherë pas marrjes së informacionit që janë shtatzëna dëshirojnë të mësojnë i cilës gjini është fëmija i tyre, ndërkaq shumica e çifteve përpiqen të shkojnë aq lart sa që të ndikojnë që fëmija t’u jetë vajzë apo djalë, varësisht nga dëshirat e tyre.

Mirëpo, a ka mundësi që vërtet kjo t’u shkojë për dore? – transmeton Telegrafi.

Është fakt shkencor që qelizat vezore mund të fekondojë maksimalisht 12 orë nga ovulacioni, por nëse kryhen marrëdhënie menjëherë pas ovulacionit është mundësia më e madhe që do të bëheni me djalë, sepse sperma me kromozomin Y janë më të shpejta.

Nëse marrëdhënie keni pasur para ovulacionit, shansi më i madh është që të bëheni me vajzë, sepse në atë rast kromozomi X ka jetëgjatësi më të madhe.

Ekspertët e Universitetit të Oxfordit dhe Exeteri kanë konstatuar që lloji dhe sasia e ushqimit mund të kenë ndikim në gjininë e fëmijës.

Nëse dëshironi të keni djalë, ulni konsumimin e produkteve të qumështit, dhe konsumoni pemë dhe perime, posaçërisht bananet të cilat janë të pasura me kalium, i cili u shkon për shtat kromozomeve Y.

Për t’u bërë me vajzë duhet të konsumoni artikujt e pasur me magnez dhe kalcium, por edhe artikuj të thartë. Nuk rekomandohet konsumimi i patateve.