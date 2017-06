Zgjedhjet në komuna ‘prishin’ koalicionet për Qeverinë

Pikërisht për shkak të zgjedhjeve lokale, që do të mbahen më 22 tetor 2017, po shihet vështirë i realizueshëm koalicioni paszgjedhor për formimin e institucioneve qendrore mes “Vetëvendosjes” dhe LDK-së, pasi që këto dy të fundit janë rivalët kryesorë politikë në Komunën e Prishtinës, Gjilanit, Ferizajt, Vitisë, etj.

Zgjedhjet lokale, të cilat pritet të mbahen më 22 tetor të këtij viti, paraqesin njërën prej pengesave kryesore për arritjen e marrëveshjeve mes partive politike për formimin e Qeverisë së re.

Prandaj, nëse koalicioni PAN nuk arrin t’i sigurojë numrat e nevojshëm në Kuvend, vendi me gjasë do të shkojë përsëri në zgjedhje, pasi që koalicioni LDK-AKR-Alternativa me shumë gjasë nuk do të arrijë marrëveshje me lëvizjen “Vetëvendosje” për bashkëqeverisje në nivel qendror, për shkak të këtij rivaliteti në nivel lokal.