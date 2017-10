Zgjedhjet lokale të Kosovës 2017: Test për qeverinë e Haradinajt?

Në Kosovë më 22 tetor do të mbahen zgjedhjet e treta lokale që nga shpallja e pavarësisë në shkurt 2008. Në zgjedhjet lokale do të zgjedhën kryetarët e komunave dhe këshilltarët komunalë në kuvendet komunale, shkruan në një analizë të saj institute ndërkombëtar nga Sllovenia, IFFIMES, transmetuar nga Kosova.info.

Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës (KQZ) konfirmoi pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 91 subjekteve politike nga të cilat 35 parti politike dhe një koalicion, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur. Gjithsej 1,890,952 votues u regjistruan në listën e votuesve dhe do të votojnë në 38 komuna. Në 29 komuna, ka më shumë votues në listat e zgjedhësve sesa ato komuna, kanë banorë gjë që hap mundësi për manipulim. Kështu, komuna e Gjilanit ka 20.000 më shumë votues se banorë, ndërsa Komuna e Graçanicës ka një gjysmë më shumë votues se banorë.

Serbët e Kosovës do të kenë mundësin nga lista e 18 të zgjedhin kandidatët e tyre në 21 komuna, në 10 komuna të cilat përbëjnë shumicën e popullsisë në 11 komuna ku nuk janë shumicë. Komunitetet serbe në veri të Kosovës (komunat e Mitrovicës, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq) për herë të dytë do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të organizuara nga autoritetet e Republikës së Kosovës. Fushata u hap zyrtarisht më 21 shtator 2017.

Bazuar në Marrëveshjen e Brukselit ndërmjet Beogradit zyrtar dhe Prishtinës, është parashikuar themelimi Bashkësisë së komunave serbe (AKS) në Kosovë. Bashkësia e komunave serbe konstituohet me statut por është i garantuar nga ligjet e Republikës së Kosovës, për të cilat amendamentet kërkojnë një shumicë prej dy të tretash. Prandaj, Komuniteti mund të shpërbëhet vetëm nga vendimet e komunave anëtare. Edhe pse lind jashtë sistemit ligjor të Kosovës, Komuniteti është pjesë e Kosovës, e jo pjesë e Republikës së Serbisë (Pikat 1 dhe 2). Komuniteti i komunave serbe përfaqëson dhe do të përfaqësojë institucionin zyrtar që do të ishte institucionalisht i lidhur me autoritetet në Beograd. Kjo krijon një model të lidhjeve të veçanta dhe paralele midis AKS dhe Serbisë, të ngjashme me marrëdhëniet e veçanta të njësisë së Republikës Serbe në Bosnje dhe Hercegovine dhe Serbisë

Pakënaqësia ndaj qeverisë beogrado-moskovite në Prishtinë

Me ndërmjetësimin indirekt të Beogradit zyrtar dhe Moskës është formuar qeveria aktuale e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj (AAK), i përbërë nga një koalicion i PAN i mbledhur rreth Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli , Fatmir Limaj dhe Aleanca për Kosovën e Re (AKR) afaristit kontrovers Behgjet Pacolli me mbështetjen e deputetëve listës serbe dhe komunitetet e tjera pakicë në Kosovë. Menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi (PDK) ka transferuar dialogun zyrtar midis Beogradit dhe Prishtinës nga niveli i Kryeministrit në nivel të presidentëve. Pasi këtë e bëri Thaçi edhe presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq (SNS) menjëherë pas marrjes së presidencës, edhe pse çështjet që janë objekt i dialogut të Brukselit janë në kuadër të kompetencave të Qeverisë së dy vendeve. Kjo është një lëvizje e sinkronizuar siç është e sinkronizuar formimi I qeverisë së re të Kosovës, ku roli kryesor dhe I përbashkët i Vuçiq, Pacolli, Thaçi dhe Moskës. Në Kosovë është e njohur se Behgjet Pacolli, President i Aleancës për Kosovën e Re (AKR) dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës paraqet një “njeri rus”, dhe për këtë arsye vetëm 40 ditë mbajti postin e Presidentit të Republikës së Kosovës. Pacolli përsëri është në fokus me mënyrën që lidh me shitjen / blerjen e deputetëve për të formuar një koalicion të ri të shumicës. Vucic për shkak të Ramush Haradinajt (AAK) ka pezulluar marrëdhëniet diplomatike me Francën dhe së bashku me estabilishmentin e tij e shpalli atë krimineli më i madh i luftës që në fund Lista Serbe e futi në qeverinë e Haradinajt. Haradinaj ka deklaruar gjithashtu se do të llogarisë vetëm votat e shqiptarëve, jo zërat e atyre që bllokojnë të gjitha proceset, duke iu referuar serbëve.

Në këtë lojë të dukshme dhe të koordinuar qëllimi kryesor është eliminimi i Albin Kurtit dhe të Lëvizjes Vetëvendosje (VV-Vetëvendosje!), që e kundërshton formimin e komunave serbe (JCC) në mënyrën se si e dëshiron tandem Vucic-Thaçi, sepse kërcënon rreziku i vërtetë i entitetizimit të Kosovës dhe krijimi I entitetit serb (AKS në Kosovë, e cila do të jetë e lidhur direkt me Serbinë, sic ëahtë në Bosnjë dhe Hercegovinë entiteti I Republikës serbe e lidhur me Serbinë. Qeveria e re e Kosovës në mënyrë ideale I përgjigjet kundërshtarëve të pavarësisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Haradinaj është nën hipotekë të rëndë për krimet e luftës, Thaçi peng për krime dhe formave të tjera të krimit dhe sipas zyrës dhe Gjykatës Speciale dhe Gjykata Speciale është formuar për që të gjykohet Thaçi dhe ekipi i tij për krimet në Kosovë.

Populli i Kosovës kryesisht është i pakënaqur dhe apatik, për shkak se kryeministri i emëruar është jë njeri me hipoteka të shumta dhe partia e të cilit AAK ka vetëm 10 deputetë nga 120 në Kuvendin e Kosovës, ndërsa Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Jashtëm Pacolli me partinë e tij Aleanca për Kosovën e Re (AKR) aktualisht ka vetëm dy deputetë në Kuvendin e Kosovës. Sa serioze është qeveria e re e Kosovës flet fakti se të tre ministrat dhe trembëdhjetë deputetë tashmë kandidojnë në zgjedhjet lokale që është tejet joserioze.

Analistët vlerësojnë se me autoritetet e Kosovës nuk janë të kënaqur jo vetëm shumica shqiptare, por edhe pjesëtarët e komuniteteve etnike pakicë, për shkak se ata nuk janë të angazhuar sa duhet në luftimin e krimit dhe korrupsionit, përmirësimin e standardeve të jetesës, punësimin, investimet e huaja derisa shumica e mediave janë të kontrolluara nga Qeveria dhe partitë politike, ndërsa respektimi i të drejtave themelore të njeriut është shumë e ulët. Qeveria nuk ka ndryshuar qasjen e politikave në mënyrë që të zhvillojnë programe efektive të punësimit, modifikimin e politikave investuese në fushën e biznesit dhe mjedisit, dhe mbi të gjitha, është e nevojshme për të investuar më tej dhe trajnimin e gjyqësorit dhe përpjekjet për të vendosur sundimin e ligjit në të cilën është duke investuar më pak se 1% të PBB-së s. Është fakt paradoksale që qeveria është zgjedhur ndërsa në Kuvend nuk ka pasur diskutime në lidhje me programin e saj e cila është diskutuar më vonë.

Autoritetet e Kosovës dhe presidenti Hashim Thaçi shpesh kanë ndërhyrë në punën e institucioneve autonomia e të cilëve është e garantuar me kushtetutë. Është i njohur ndikimi përmes vëllait të tij në Bankën Qendrore të Kosovës (BQK), Byronë Kombëtare të Sigurimeve të Kosovës (BKS) dhe kontrollin e gjithë sistemit financiar të Kosovës. Gjithashtu, aktivitete të ngjashme Haradinaj kryhen nëpërmjet vëllait të tij. Në Kuvend janë parlamentarët të cilët janë zgjedhur nga një numër i familjeve kryesorë dhe klaneve të pranishëm në skenën politike të Kosovës. Thaçi, i cili duhet të jetë president i të gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe këtë herë në zgjedhjet lokale merr pjesë në fushatën zgjedhore për nevojat e PDK-së ashtu siç bëri në zgjedhjet e kaluara parlamentare.

Sundimi i Thaçit dhe klanin e tij e karakterizojnë nepotizmi, frikësimi, reketimi, krimi, mungesa e transparencës dhe korrupsioni. Sipas vlerësimeve të Transparency International për 2016 Kosova është renditur në vendin e 95 sipas shkallës së korrupsionit nga 174 vende, të cilat kanë qenë objekt i hulumtimit dhe ndodhet së bashku në grupin me Argjentinën, Benin, El Salvador, Sri Lanka dhe e Maldivit ( Burimi: Transparency Indeksi Ndërkombëtar i Perceptimit të Korrupsionit 2016 ). Me zgjedhjen e Qeverisë kriza në Kosovë është thelluar më tej dhe është rritur pakënaqësia e qytetarëve.

Shpend Ahmeti para mandatit të tij të dytë?

Një e katërta e qytetarëve të Kosovës jetojnë në Prishtinë. Luftimet kryesore politike në zgjedhjet lokale përves Prishtinës priten në komunat e Prizrenit , Gjilan , Mitrovicë dhe Gjakova.

Partia Thaçit Demokratike e Kosovës (PDK) ka pasur probleme të mëdha me nominimin e kandidatëve për kryetar të Prishtinës, i cili do të ballafaqohet me kryetarin e suksesshëm dhe popullarizuar Ahmeti nga radhët e VV.

Në PDK-ja një kohë të gjatë janë ndarjet e fuqishme dhe tensionet brenda partisë dhe në disa këshilla komunal, sepse president aktual i PDK-së, Kadri Veseli I kundërvihet Thaçit, i cili dëshiron që të vazhdojë të mbajë ndikim në PDK dhe përzgjedhjen e personelit, i cili përfaqëson një kërcënim për partinë dhe më tej dobëson pozitën e PDK-së . Një tjetër fakt që do të reflektojë me humbjen e PDK-së në disa qendra të mëdha, ku deri tani ishin në pushtet do të përfshihen lehtësisht në rezultatet e dobëta. Votuesit do ta ndëshkojnë PDK për shkak se nuk i ka përmbushur premtimet e fushatës dhe për shkak të performancës së dobët për shumë vite në këto komuna.

Lufta kryesor politik ndërmjet partive politike me siguri do të udhëhiqet në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë. Në garën për njeriun e parë të Prishtinës fjalën përfundimtare do ta udhëheq kryetari aktual dhe kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje (VV), Shpend Ahmeti.

Para fillimit të fushatës zgjedhore, por dhe sondazhet më të fundit tregojnë avantazhin e lëvizjes VV. Nëse ky trend vazhdon gjatë fushatës 22 Tetor, 2017 do të ketë shumë më shumë gjasa të fitojë në raundin e parë kandidati i VV Shpend Ahmeti, por jo të mjaftueshme për t’u zgjedhur kryebashkiak në raundin e parë. Raundi i dytë do të jetë patjetër avantazh psikologjik kandidati Shpend Ahmeti. Ajo që pritet është që në raundin e dytë Ahmeti të fitojë mbështetjen e LDK-së dhe partive tjera të vogla.

Qytetarët e Prishtinës besojnë se kryetari Shpend Ahmeti ka vendosur një qasje të re në menaxhimin e bashkësive lokale, ka arritur rezultate të rëndësishme dhe më shumë do të bëjë për zgjidhjen e problemeve të shumta të qytetit, pot ë mos kishte asnjë pengesë të përhershme dhe insinuata nga Qeveria Qendrore e Kosovës, e cila është e kontrolluar nga Thaçi. Modeli I suksesshëm i menaxhimit të Prishtinës, Lëvizja VV mund ta transferojë në komunat tjera në Kosovë.

Kërcënimet e Serbisë, serbëve

Zyrtarët ndërkombëtarë dhe analistë shprehën kundërshtime ndaj retorikës politike të disa zyrtarëve, të cilat u përqendruan në konkurrentët politik në zgjedhjet lokale. Kështu është vërejtur mungesa e sjelljes evropiane dhe përgjegjësisë tek zyrtarët serbë në Beograd, duke këmbëngulur se serbët duhet ta kenë vetëm një subjekt politik në zgjedhjet e ardhshme lokale, “Lista Serbe” dhe kundër subjekteve të tjera politike serbe (gjithsej 18), të cilët marrin pjesë në zgjedhjet lokale përdoret retorika e paautorizuar, frikësimit dhe madje edhe kërcënime fizike duke I shpallur subjektet e tjera serbe tradhtarë, armiq të serbëve dhe regjimit të Beogradit. Injorohet fakti se Serbia dhe Kosova është një shoqëri demokratike me një sistem shumëpartiak politik, në mënyrë që votuesit kanë të drejtë të propozojnë dhe të votojnë për kandidatët në disa lista, një total prej 91 subjekte politike. Thirrja e Beogradit zyrtar që serbët në Kosovë të votojnë vetëm për “Listës Serbe” nuk është në frymën e marrëveshjes së Brukselit dhe përfaqëson një vazhdim të ndarjes të politikës së komunitetit serb në Kosovë. Pluralizmi politik është një gur themeli i demokracisë dhe sistemi një-partiake është një gjë e së kaluarës. Pikërisht mundësia e zgjedhjes në mes të disa listave lokale është thelbi i zgjedhjeve lokale.

Nuk ka heqje të vizave për qytetarët e Kosovës

Nisja e negociatave për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) me BE-në, dialogu për liberalizimit të vizave dhe dialogu me Serbinë janë gjëra të papërfunduara për Kosovën. Ndërsa politikisht ka përpjekje për të shfaqur si një progres të dukshëm në Kosovë, kryesisht për shkak të marrëveshjes së Brukselit në mes të Prishtinës zyrtare dhe Beogradit, Kosova ende përballet me shumë probleme dhe sfida në sistemin e drejtësisë, zhvillim ekonomik, papunësinë e madhe dhe emigracion, punën e administratës publike, krimin dhe korrupsion. Qeveria e Kosovës nuk duhet të jetë e kënaqur me MSA-në dhe komplimente rreth dialogut me Serbinë, e cila mund të jetë vetëm një nxitje për të ardhmen, sesa një pasqyrim i gjendjes reale.

Qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje të mëtejshme për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, trajtimin e papunësisë së madhe, respektimin e të drejtave të njeriut, tërheqjen e investimeve të huaja, marrëdhëniet me fqinjët, duke ndaluar emigracionin, luftimin e krimit rajonal dhe ndërkombëtar dhe korrupsionit. Qeveria aktuale e Kosovës nuk ka qenë në gjendje për të siguruar heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Përveç kësaj për të zgjidhur çështjen e ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi problemin shumë më të madh për Qeverinë aktuale të Kosovës është që BE-në ti paraqesë prova bindëse në luftën kundër krimit dhe korrupsionit si një prej kushteve për liberalizimin e vizave.

BE kërkon zgjidhje të çuditshme asimetrike

Është e çuditshme që BE-ja I ka vendosur Kosovës dy kushte për heqjen e regjimit të vizave, përkatësisht ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe luftën bindëse kundër krimit dhe korrupsionit, i cili ende mungon. Nuk ka zgjidhje alternative për liberalizimin e vizave. Pse BE-ja, Serbisë dhe vendeve tjera nuk u ka vënë të njëjtat kushte për liberalizimin e vizave, por vendos kushtet asimetrike për Kosovën? Me këtë BE tregon moskonsistencë. Si është përgjigjur Serbia në pyetësorin, i cili I është dërguar në Komisionin Evropian në lidhje me të dhënat themelore mbi Serbinë, të tilla si madhësia, popullsia, kufijtë, për shkak se ajo është një nga vendet e pakta, të cilat nuk i njohin kufijtë e saktë, zonë dhe popullsi. BE-ja përmes misionit të saj të EULEX-it ka përjetuar një shpartallim të plotë në Kosovë, për shkak se ajo është misioni më i madh i BE-së, e cila ka për qëllim vendosjen e sundimit të ligjit. Me praninë e saj në Kosovë, krimi dhe korrupsioni janë rritur më tej. Pyetja është pse BE-ja ka mbështetur regjimin autoritar në Kosovë dhe në rajon dhe shpenzon paratë e taksapaguesve të BE?

Instituti ndërkombëtar IFIMES beson se zgjedhjet e ardhshme lokale janë zgjedhjet më të rëndësishme vendore që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Gjëja më e rëndësishme është për të ndaluar tendencat negative në pothuajse të gjitha segmentet e shoqërisë kosovare. Të gjithë Qeveria e mëparshme e Kosovës nuk janë treguar të afta për të adresuar sfidat me të cilat përballet Kosova. Qeveria aktuale e karakterizon ndikimi I fuqishëm serbo-rus, krimi, korrupsioni, paaftësia dhe nepotizmit. Në rrethana të tilla BE-ja nuk duhet të penalizojë qytetarët e Kosovës, që duhet tu hiqet regjimi i vizave ndërsa tu vendosen strukturave politike në Kosovë.

Kosovës I nevojitet procesi i domosdoshëm i fortë i dekriminalizimit të politikës dhe ndihma e agjencisë amerikane në luftën kundër krimit dhe mafies. Situata në skenën politike është nën kontrollin e PDK-së dhe SHIK-ut. Pa u marrë me të kaluarën, shqiptarët e Kosovës dhe vende të tjera në rajon nuk mund të sigurojnë një të ardhme më të mirë. PDK ka rënë në testin dhe për shkak të mënyrës së tyre të deritashme të udhëheqjes së vendit ku kanë shkatërruar çdo shpresë të popullit të Kosovës për një të ardhme më të mirë. Prandaj, zgjedhjet e ardhshme lokale janë zgjedhjet më të rëndësishme që nga pavarësia, sepse kjo do të çojë në ndryshime të mëdha në nivel lokal dhe afirmimin e Lëvizjes Vetëvendosje (VV), i cili është tashmë subjekti më fortë i vetëm politik në Kosovë dhe i cili ka më shumë deputetë në Kuvendin e Kosovës. Qytetarët kërkojnë ndryshim, çdo banor I dytë I Kosovës është më I ri se 30 vjeç, e ardhmja e të cilit me strukturat politike ekzistuese mbetet i pasigurt dhe i mbyllur.

Shkas për zgjedhje të parakohshme parlamentare

Beogradi zyrtarë në bashkëpunim me Moskën drejton qeverinë e tanishme të Kosovës. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të tregojnë se koha e patriotëve të rremë dhe ndjenjave patriotike janë të vjetra dhe fillon periudha e re e këndelljes dhe veprimit politik të bazuar në zgjidhjen e problemeve reale ekonomike dhe sociale që më prekin qytetarët e Kosovës. Meritat kryesore për një zhvendosje të boshtit të veprimit politik I takojnë Albin Kurti dhe lëvizje sociale demokratike Vetëvendosje (VV), të cilët kanë arritur të kalojnë pengesat e shumta dhe obstrukcionet nga faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, duke arritur të ngrisin ndërgjegjësimin e qytetarëve në situatën e vështirë ekonomike në vend dhe numrit të të madh të papunëve të rinjve kosovarë. Regjimi i Thaçit i ka dërguar edhe një ftesë Albin Kurti dhe disa nga kolegët e tij që gjatë fushatës zgjedhore, ti përgjigjen thirrjes së Gjykatës dhe për të ardhur në gjyq, i cili flet për karakterin e regjimit të tij.

E ardhmja e Lëvizjes Vetëvendosje (VV), pas këtyre zgjedhjeve lokale, do të jetë më e qartë dhe e lyer me ngjyra të VV dhe filozofin e tyre “Young Turk” të reformave në skenën politike, si dhe në përgjithësi shoqërinë kosovare.

Instituti Ndërkombëtar IFIMES vlerëson se mposhtja e PDK, AAK, AKR do të jetë një goditje e madhe për të gjitha tri palët, dhe kjo do të hapë rrugën për zgjedhjet e mundshme të parakohshme parlamentare, të cilat mund të mbahen në pranverë 2018, dhe kjo do të jetë një mundësi për ndryshimin përfundimtar të skenës politike dhe në nivel kombëtar. Edhe pse këto janë zgjedhje lokale, megjithatë, ato do të jetë zgjedhje në të cilat do të vendoset e ardhmja e Kosovës.

Instituti IFIMES beson se këto zgjedhje do të jenë të rëndësishme jo vetëm për zhvillimin lokal dhe për të përmirësuar jetën e qytetarëve të Kosovës, por gjithashtu do të përfaqësojë një luftë për udhëheqjen e komuniteteve lokale në mes të ndershmëve , të aftëve dhe njerëzve kompetentë që mendojnë thiu ofrojnë bashkëqytetarëve të tyre më të mirat të mundshme ose do të udhëhiqen nga individë , ku si qëllim parësorë kanë për shumë vite, të kënaqin interesat personale dhe nevojat përmes me shantazheve, krimeve të kryera dhe korrupsionit. Prandaj, zgjedhjet e ardhshme lokale janë një test për qeverinë e Haradinajt e cila ka të ngjarë të bjerë.

Me nënshkrimin e marrëveshjes së Brukselit Serbia ka realizuar shumicën e kërkesave të tyre, ndërsa Hashim Thaçi i vetëdijshëm se dialogu i Brukselit e mban në jetën politike sikurse edhe Vuçiçin. Prandaj, dialogu po zgjatë në mënyrë enorme me rezultate modeste. Suksesi i ri i VV në zgjedhjet lokale do të jetë një hyrje në marrjen e pushtetit në Kosovë, ku deri më tani asnjëherë nuk kanë participuar në qeveri. Zhvillimet aktuale politike dhe zgjedhjet lokale në Kosovë në mënyrë simbolike do të tregojnë nga pala serbe afirmimin e Aleksandar Vucic, ndërsa në palën kosovare në skenën e brendshme politike në Kosovë do të jetë lëvizja Vetëvendosje (VV) dhe Albin Kurti, i cili me sa duket do të përfundojë dialogun e Prishtinës zyrtare dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Brukselit.

Presidenti Thaçi qëllimisht ka nisur një fushatë kundër Britanisë së Madhe, ShBA dhe BE dhe së shpejti pritet fushata kundër Turqisë, që nuk kanë përmbushur premtimet për Kosovën për të justifikuar mos punën e tij, ka rënë viktimë dhe është mbrojtur nga precusuimi i ardhshëm gjyqësor.

Për shkak të sulmit mbi udhëheqësit e shteteve që mundësuan krijimin dhe promovimin e shtetit të ri, opozita e kanë shenjëzuar arsyeshëm si një “kërcënim për shtetin,” e Kosovës. Analistët besojnë se me Thaçin, Kosova në fakt bëhet një “krahinë jugore serbe”.

Me pjesëmarrjen aktive në fushatën zgjedhore Thaçi u përpoq të poentojë adresimin e kërkesës Presidentit të Republikës së Shqipërisë Ilir Meta , për të lejuar qytetarët e Kosovës të pajisen me pasaporta shqiptare për të zgjidhur edhe çështjen e liberalizimit të vizave. Thaçi e ka të qartë se Shqipëria me atë veprim do të rrezikonte regjimin e saj pa viza me vendet e BE, dhe se Shqipëria, pa pëlqimin e BE-së dhe SHBA-ve nuk mund të plotësojnë kërkesën e Thaçit. Analistët besojnë se presidenti i Shqipërisë Ilir Meta nuk është dashur të vijë për të vizituar Kosovën gjatë fushatës zgjedhore sepse është (keq) përdor për interesat e Thaçit dhe interesat e PDK-së në fushatën zgjedhore. Është shumë e rëndësishme për të ndaluar Thaçi në konfrontim me miqtë e dëshmuar të Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare, sepse aktiviteti i tillë përfitojnë direkt Beogradi zyrtar dhe Aleksandar Vuçiç.

Për relaksim të marrëdhënieve në Kosovë është shumë e rëndësishme të fillojë puna e Prokurorisë Speciale dhe Gjykatës Speciale, e cila duhet të jetë përgjigja e Kosovës ndaj pretendimeve nga raporti i raportuesit special të Këshillit të Evropës Dick Marty , ndërsa më tej të fillojë me de-Thaçizimin e Kosovës duke ndjekur shembullin e Maqedonisë dhe kështu vjen konsolidimi i brendshëm të vendit. Në Maqedoni tashmë operon me sukses Prokuroria Speciale publike (SJO), në Kosovë vepron prokuroria speciale zyra dhe gjykata speciale nga e cila është e qartë që Hashim Thaçin e pret fati i pashmangshëm i Nikola Gruevski (VMRO-DPMNU) si dhe demontimi i rexhimit të Thaçit, derisa rexhimi i Gruevskit përfundimisht ka humbur zgjedhjet lokale në Maqedoni më 15 tetor 2017. Rolin e Bashkimit social Demokrat të Maqedonisë (SDSM) si udhëheqës i të gjithë qytetarëve në çmontimin e regjimit në Maqedoni, në Kosovë do ta zëvendësojë lëvizja Vetëvendosje (VV) – të dy subjektet politike janë të orientimit social demokratike. /Instituti IFIMES/