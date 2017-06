Zgjedhjet, hapen qendrat e votimit. Zguri: Procesi të jetë i qetë dhe i lirë

Në orën 07:00 të mëngjesit janë hapur qendrat e votimit në të gjithë vendin, ku 3 milionë e 452 mijë e 260 shqiptarë kanë të drejtë për të votuar në zgjedhjet parlamentare.

Për herë të parë në këto zgjedhje do të votojnë 136.239 persona, ndërsa për herë të parë në vendin tonë, si pasoje e ligjit të dekriminalizimit, nuk do të kenë të drejtë vote 1367 të dënuar.

Në këto zgjedhje marrin pjesë 18 parti politike, me 2666 kandidatë të regjistruar për deputet. Në mbarë vendin janë ngritur 5362 qendra votimi, ndërsa zgjedhjet dhe mbarëvajtja e tyre do të vëzhgohen nga 5351 vëzhgues, nga të cilët 896 janë nga misionet vëzhguese ndërkombëtare.

Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka votuar mëngjesin e së dielës në qendrën e votimit tek “Liceu Artistik”, në rrugën e Elbasanit.

Në një prononcim për mediat, Zguri ka bërë thirrje për votim me maturi, ndërsa ka nënvizuar se nga KQZ janë bërë të gjitha hapat për të mundësuar një gjë të tillë.

“KQZ në një kohë rekord, brenda ligjit, ka bërë gati përgatitjen e zgjedhjeve që sot shqiptarët të votojnë të lirë e sipas vullnetit të tyre. U bëj thirrje të dalin masivisht në votime, pasi kjo është një e drejtë e patjetërsueshme e tyre. Kështu funksionon demokracia dhe shpresoj që gjithçka të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe transparente. Nuk ka ankesa, subjektet zgjedhore janë më pak se në zgjedhjet paraardhëse, ndaj dhe besojmë se do të shkojë mirë”, ka thënë Zguri.

Qendrat e votimit do të mbyllen në orën 19:00 të mbrëmjes, orar pas të cilit komisionarët e qendrave të votimit do të mbyllin kutitë me materialet zgjedhore shoqëruar me procesverbalet përkatëse.