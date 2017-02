Zgjedhjet e 2017, janë prologu i së ardhmes politike, ekonomike dhe shoqërore

Shkruan: Skënder MULLIQI

Zgjedhjet lokale po afrohen, kurse për zgjedhjet nacionale është ende është e pa ditur së a do të mbahen. Mirë dhe e shëndetshme për këtë vend të mbytur në probleme politike dhe ekonomike do të ishte që edhe zgjedhjet nacionale të mbahen sivjet. Ndoshta ato nacionale do të ishin shumë të kufizuara në kohë sepse brenda këtij viti zor së ka mundësi të bëhet reforma zgjedhore, shumë e nevojshme për ti ikur manipulimeve më votën siç ndodhi rregullisht deri me sot. Sido që të jetë më këtë gjendje të pa shpresë të krijuar nga ky pushtet i delegjitimuar nuk ka mundësi të shkohet më tutje, nëse ia duam të mirën këtij populli dhe Kosovës. Nuk është duke u punuar mirë në nivelin lokal dhe as në nivelin qendror. Ndryshmet pozitive të cilat patëm menduar që do të ndodhin më zgjedhjet e fundit lokale ishin flluskë sapuni. Ato mbeten do iluzione për qytetarët e Kosovës. Bashkë më afrimin e zgjedhjeve edhe shqetësimet e natyrshme të qytetarëve po rritën. Po shtohet shqetësimi qytetarë së cili do të jetë qëndrimi dhe kontributi i politikës së Kosovës, për ta larguar-zvogëluar kriminalitetin politik dhe kriminalitetin ekonomik në shkallë të lartë. Krimi i organizuar është fenomeni më i keq i cili goditi Kosovën e pas luftës. Krimi nuk është i kufizuar në kohë dhe hapësirë gjeografike, krimi është fenomen i globalizuar, por shfaqja e krimit të organizuar fillë pas përfundimit të luftës u tregua së ishte fatal për vendin. Ndodhën shumë vrasje të motiveve të ndryshme, por patëm edhe vrasje politike të cilat pak kush i ka pritur në kushte të paqes. Çka është më e keqja për të ardhmen e shtetit të Kosovës, së këto vrasje politike ende nuk e kanë gjetur dritën e diellit. Nuk u zbuluan dorasit as pas 18 viteve, që është absurditet i llojit të vet. Mos zbulimi i vrasjeve është treguesi më i mirë së çfarë organesh të drejtësisë kemi aktualisht në Kosovë. Të dobëta fare të dobëta të ndikuara nga politika ditore. Ata të cilët u ngjitën në pushtet kanë krijuar organe të mira për vete e jo për shumicën. Kosova u përplasë me furtuna të politikës despotike dhe tiranike, të cilët plaçkitën çdo të mirë materiale duke varfëruar një shtet të sa po lindur. Ne vend që Kosovën ta lulëzojmë dhe të ndërtojmë ashtu si na kishte dhe na ka hije, përditë e më shumë jemi duke e gërryer nga brenda. Asnjë pushtet lokal nuk mund të lavdërohet më rezultatet e arritura. U punua më logjikën së “duhet vjedhë sa më shumë së kryhet shpejt mandati qeverisës”. Kjo logjikë e instaluar në nivele të ulëta deri te nivelet qendrore është logjikë fataliste për një shtet. Kjo logjikë duhet të çmontohet sahat e parë së shumë është duke i kushtuar Kosovës në këtë fazë të tranzicionit. Të gjithë ata që ishin edhe në krye të privatizimit të pronës shoqërore punuan aq mbrapsht sa të gjithë e meritojnë burgun. U shiten dhe stërshiten këto prona për të përfituar personat e caktuar, të cilët edhe u bënë multimilioner më pasurinë e popullit. Nuk patëm, investime në bujqësi, në turizëm dy sektorë më të cilat shquhet Kosova, pos pasurive nëntokësore të shumta më të cilat i posedojmë. Niveli i pa punësimit gjatë këtyre viteve ishte shumë i lartë. Nuk u krijuan ose u krijuan shumë pak vende të reja të punës. Kosova u përballë më eksodin e dytë të madh, pas eksodit nën tytat e automatikëve të pushtuesve serbosllavë në vitin 1999. Ka njeriu shumë çka tjetër të thekson si mungesa e zhvillimit të kulturës, mungesa e avancimit të arsimit dhe shëndetësisë …Në fushën politike gjatë tre viteve të kaluara vendi u fut në krizë të thellë institucionale nga mos përgjegjësia e këtij estabilishmenti politikë. Kjo klasë politike më shumë përdori retorikë, së sa që bëri ndonjë punë konkrete. U firmosën shumë marrëveshje me Serbinë të cilat nuk na sollën ama bash asgjë të mirë, pos që e faktorizuan Serbinë gjenocidiale karshi Kosovës. Gjithë këtyre marifeteve jo të mira i qitën maja më “Zajdnicën” dhe Demarkacionin më Mal të Zi. Që të dyja këto tema të një rëndësie të madhe për të ardhmen e Kosovës. “Zajednica” është edhe një hap drejtë ndarjes së Kosovën mbi baza etnike, kurse Demarkimi më Mal të Zi, ishte faqja e zezë e marrja e shumëfishtë e Qeverisë binomiale PDK dhe LDK. Varianti qeveritarë sado që po bëhen përpjekje të ngjallet nga qeveria ka vdekur. Nuk do të votohet si i tillë, kurrë nga shumica e deputeteve. Ata që po punojnë në dëm të interesave të Kosovës herët ose vonë do të japin llogari para popullit. Zgjedhjet e 2017 janë prologu i të ardhmes politike, ekonomike dhe shoqërore.