Zgjedhjet dhe LDK (7)

Shkruan: Arsim CANOLLI

Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në rastin më të pafavorshëm, LDK duhet të përkrahë formimin e qeverisë së re të Kosovës nga VV me shumicë shqiptare, por jo të jetë pjesë e saj. LDK duhet të dalë në opozitë dhe të gjejë kohë të forcohet. Kjo do të thotë se LDK duhet t’i hyjë procesit të vetënjohjes dhe stabilizimit të saj.

LDK ka qenë dhe mbetet një parti politike fort e rëndësishme në skenën politike të Kosovës. Ajo ka një shtrirje popullore në të gjitha shtresat shoqërore dhe një histori mjaft unike të mendimit e veprimit politik. Suksesi dhe dështimi i LDK-së është i ndërlidhur me suksesin dhe dështimin e politikës në veçanti e Kosovës si shoqëri në përgjithësi. Kjo rënie e LDK-së nuk është tragjike dhe duhet pranuar si rënie pa ngurrim. Secila parti ka rënie dhe ngritje. Por, një rënie më e madhe apo rënie totale e LDK-së do të krijonte ngërçe në politikën kosovare.

Shqiptarët e Kosovës duhet të mësohen të kultivojnë parti politike e jo parti klanore e familjare apo parti diktatoriale sipas “utopisë”, “dredhisë” apo “tekeve” të lidershipit të tyre. LDK është shembull i një partie politike demokratike. Për asnjë çmim LDK nuk duhet ta humbë identitetin e saj politik të ndërtuar mbi bindjet, parimet e vizionet e veta. Ajo duhet ta ripërtërijë këtë identitet të frymës fillestare, por nuk duhet ta tregtojë atë për asnjë arsye. Sepse LDK është ndërtuar mbi vlera të qytetarëve të Kosovës për qytetarët e Kosovës.

Takti i keq i LDK-së, i deklaruar dhe i përsëritur, se nuk do të bëjë koalicione me parti të tjera dhe pastaj arsyetimet “sui generis” pas koalicioneve me po ato parti, i kanë kushtuar mjaft shumë. Qytetari i Kosovës nuk mund t’i njohë të gjitha shoshitjet e argumenteve politike në qarkun e elitave politike në kontekst marrëdhëniesh lokale apo ndërkombëtare. Ai mban mend dhe gjykon mbi atë mbamendje. Nëse nuk mbahet fjala dhe si akt përsëritet disa herë atëherë thyhet kontrata apo besëlidhja me qytetarin. Prandaj, LDK nuk duhet të flasë për bashkërenditjen me të tjerët pa e njohur veten mirë, pa u pozicionuar mirë dhe pa u matur mirë.

Në dekadat e fundit, Evropa politike është duke u stërvitur për një gjetje të mesit të artë politik. Koalicionet mbi programe, marrëveshjet e hollësishme, lidershipi konsensual, frustrimi i ekstremistëve, konversacioni i ri mbi Bashkimin Evropian e shumë akrobacione të tjera politike, janë shenja që çojnë drejt tundimin paraprak para për politika të qendrës si konsensus për paqe afatgjatë. Si një vend i vogël me sfida të herëpashershme sot dhe me përvoja të hidhura dje, Kosova nuk mund të qeveriset nga një krah politik tërësisht i djathtë. Megjithatë, Kosovës i konvenon të anojë në drejtim të qendrës që synon kah e djathta e zhvillimit dhe kreativitetit, sepse është shtet i ri me popullatë të re e plot shpresë. LDK duhet ta garantojë këtë profilizim politik për Kosovën.

Pos tjerash, Kosova ka nevojë që me bindje e vepër ta dënojë dhe ta pengojë korrupsionin. Korrupsioni dhe shtrëngimi i institucioneve nga individë e klane interesi është plaga më e madhe e shoqërisë së Kosovës. LDK duhet të jep shembull edhe me përfaqësues politikë të saj edhe me program e veprim politik se do ta dënojë korrupsionin.

LDK ka vetëm një shpresë. Të jetë e guximshme, të mendojë dhe të reformohet. Faza e parë në këtë drejtim është vetënjohja: për çfarë qëndrojmë, si do të veprojmë dhe kush jemi ne që do të ofrojmë përmirësime. Pra, LDK duhet të nisë të ribrandimin e pozitës së vetë pa u zhvendosur nga vlerat e saj dhe vlerat e qytetarëve që përfaqëson.

Sot LDK-së i konvenon të dalë në opozitë. Në rastin më të pafavorshëm LDK duhet të përkrahë formimin e qeverisë së re të Kosovës nga VV, por jo të jetë pjesë e saj.

Si anëtar i thjeshtë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të vazhdojë të mbetem përkrahës i ndryshimeve të mira brenda LDK-së në opozitë.