Zgjedhjet dhe LDK (6)

Shkruan: Arsim CANOLLI

Në zgjedhjet e 11 qershorit LDK garoi pa program politik të shkruar hollësisht. Në fakt, kjo nuk paraqet ndonjë problem. Programet e hollësishme nuk janë esenca e partisë nëse partitë dhe përfaqësuesit e tyre dëshmojnë vizion, autoritet dhe përgjegjësi politike. Por, në mungesë të programit të qartë politik dhe autoritetit, vizionit e përgjegjësisë së dëshmuar, secila parti kompensohet duke bërë program të hollësishëm.

LDK njihet si parti politike që ka pasur program të qartë politik. Nuk mund të thuhet se LDK nuk ka pasur program. Deri para shpalljes së pavarësisë, ai program ka qenë i përbërë nga frazat dhe fjalimet e Ibrahim Rugovës, fraza këto të skalitura në zemrat dhe mendjet e krejt shqiptarëve të Kosovës dhe shqiptarëve kudo: liri, pavarësi dhe demokraci për Kosovën. Por, besimi te Ibrahim Rugova ka qenë puls i zemrës së shqiptarëve. Rugova ka qenë vetë programi. Jo vetëm i LDK-së por edhe i gjithë shqiptarëve. Në personalitetin e tij politik është mishëruar programi historik shqiptar në përgjithësi e i Kosovës në veçanti.

Në zgjedhjet e 11 qershorit LDK ka garuar me një program të disa vijave të trasha, të paqarta dhe të shkruara keq. Megjithatë, problemi nuk qëndron te programi i shkruar apo i pashkruar. Sepse edhe ato që janë fjalime e premtime të përfaqësuesve të LDK-së nëpër tubime e medie janë pjesë e programit politik zgjedhor. Pjesë e programit janë edhe politikanët garues, pozita e tyre morale në shoqëri, niveli i përgjegjësisë e shumë të tjera. Problemi qëndron se mbi çfarë bazash e ka menduar LDK programin e saj për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Nuk ka dert edhe nëse programi është një faqe nëse për atë program është menduar me bindje, guxim, vendosmëri dhe me kreativitet politik. Nuk ka fare dert edhe nëse është një faqe, por, që mishërohet në bindjen dhe autoritetin e garuesve politikë të LDK-së.

Nëse e shohim në krahasim del se programet politike në zgjedhje gërshetojnë vizionin e partisë apo filozofinë e tyre politike të krahut politik përmes disa masave konkrete që partia politike do t’i ndërmarr nëse e qeveris shtetin. Pos masave të përgjithshme për konsolidimin e sovranitetit, masa këto të rrethanave politike të Kosovës, LDK duhet të marrë masa që të dijë se si të profilizohet si parti: do të jetë për një shtet kujdestar apo një shtet të mundësive. Nëse institucionet dhe qytetarët kanë nevojë për një kujdestari të caktuar edhe për një kohë të caktuar, atëherë LDK duhet ta dijë se në cilat fusha shteti duhet të luajë rolin e “mamisë” e “kujdestares”.

LDK duhet ta dijë se Kosova si shtet i ri ka nevojë edhe për politika të qendrës por që anojnë si forcë e energji kah e djathta. Sepse e djathta siguron kreativitetin individual në garë dhe përmes garës e fisnikëron ritmin e zhvillimit të shoqërisë. “Me kanë i djathtë” është maksimë autentike në jetën tradicionale shqiptare. Kjo tregon se respektohet gara përkundër barazisë, guximi mbi ankesën, përvoja mbi arbitraritetin e idesë, barazia para ligjit përkundër barazisë sociale, tradita para doktrinës dogmatike, etj.

Megjithatë, nëse LDK është profilizuar kaherë si parti e qendrës së djathtë atëherë ajo duhet ta çojë atë vizion deri në fund. Ajo nuk guxon të jetë situacionaliste dhe ta gënjejë veten dhe qytetarët se është edhe-edhe, edhe socialiste edhe konservatore, edhe e djathtë edhe e majtë. LDK nuk guxon që në narracion politik të deklarohet e djathtë ndërsa në premtime dhe veprime të dalë e majtë. Nëse nuk ndalet, kjo sjellje ambivalente për të fituar simpatinë e qytetarëve në garë me partitë tjera të majta do ta shndërrojë LDK-në në një parti pa identitet politik, në një parti politike nomade në kërkim të truallit të ri politik sa herë të ndërrojë moti.

Prandaj, në maratonën e gjatë politike LDK duhet të profilizohet qartë dhe të promovojë vizionin e saj politik para qytetarëve të Kosovës. Sepse vetë fjala “parti” do të thotë “pjesë”. LDK nuk mund të fitojë besimin e 100% të qytetarëve. Edhe po të mundte kjo nuk do të ishte në rregull në jetën tonë demokratike. LDK duhet të ruajë besimin e një pjesë të qytetarëve të Kosovës.

Sepse LDK duhet të synojë të përfaqësojë vlerat e Kosovës, por jo edhe secilën lakmi, dëshirë, interes apo nevojë individuale apo grupore. Sepse LDK nuk duhet të garojë të bëhet medoemos fituese e zgjedhjeve por fituese e besimit të qytetarëve në vlerat që përfaqëson e promovon.

Nëse është parti e qendrës së djathtë ajo duhet të frymojë si e tillë dhe të dijë pse është e tillë dhe pse votuesit e saj e dëshirojnë të tillë dhe pse Kosova duhet ta ketë një parti të tillë.

Për ta bërë këtë profilizim, LDK duhet të dalë në opozitë sot dhe të nisë një konversacion të thellë me veten dhe me qytetarët e Kosovës e votuesit e saj.