Zgjedhjet dhe LDK (5)

Shkruan: Arsim CANOLLI

Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, LDK duhet të dalë në opozitë dhe të reformohet. Koalicioni i ngutshëm me disa “parti-ura” nuk i bëri mirë. Cili qe zani politik i LDK-së në ofertën e saj për qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e qershorit? Kjo është pyetja kryesore e secilit simpatizant e votues por edhe e gjithë qytetarëve të tjerë votues pavarësisht simpatisë ndaj partive të caktuara.

LDK duhet të nisë një analizë binome: pse humbën dhe si mund të fitojmë në të ardhmen. Duke e njohur e respektuar humbjen, LDK duhet të fillojë të gjejë rrugëdalje përmes bisedës apo konversacionit me veten dhe me qytetarët. Por kjo s’mund të bëhet pa marrë përgjegjësi për humbjen dhe pa u inspiruar për fitore. Përgjegjësia duhet të vijë nga udhëheqësia e deritanishme. Inspirimi duhet të vijë nga zani politik, unifikues e i respektuar, nga zani i qetë e kumbues, nga zani guximtar dhe institucionalist brenda LDK-së.

Zani i LDK-së duhet të jetë politik e jo teknokratik. Zani i LDK-së duhet të jetë politik e jo ekonomik. Zani i LDK-së duhet të jetë politik e jo kulturor. Zani i LDK-së duhet të jetë zani i Kosovës. Zani kulturor ka qenë zani që ka formësuar LDK-në si parti politike por ai za është artikuluar si za politik. Edhe zani ekonomik edhe zani teknokratik kanë qenë të gërshetuar në vizionin e LDK-së qysh në fillet e saj. Mund të shihet programi i LDK-së i viteve 90 ku ka pasur mendim të hollë, në formë qëllimesh politike, edhe për ekologjinë lëre madje për aspekte të tjera të jetës publike. Pra, edhe pse e formësuar nga njerëzit e kulturës, LDK gjithmonë ka pasur za politik.

Pavarësisht tipit të pjekurisë intelektuale e profesionale të udhëheqësve të LDK-së, qofshin ata nga fusha e kulturës, akademisë, biznesit, diplomacisë, etj., zani i LDK-së duhet të jetë politik, sepse LDK është parti politike. LDK nuk është parti akademike. As parti kulturore, as parti ekonomike, as teknokratike, as parti diplomatike, as parti ushtarake, as parti juridike. Prandaj, sintaksa e LDK-së duhet të jetë sintaksë politike, e formësuar nga gramatika e vlerave të qytetarëve të Kosovës, vlerave shqiptare të Kosovës. Sepse politika bëhet nga politikanët. Ata mund të jenë akademikë, teknokratë, juristë apo edhe afaristë. Por, në politikë ata janë politikanë dhe si politikanë ata duhet të bëjnë politikë.

Kur hyjnë në politikë aktive, si teknokrati ashtu edhe akademiku e afaristi, nuk duhet ta nënçmojnë politikën përmes profesionit të tyre specifik apo pikëpamjes së tyre që del nga “deformimi profesional”. Sepse pikëpamja profesionale mund të bëhet zemërngushtësi politike dhe ia vështirëson frymëmarrjen politike duke e bërë të marrë frymë vetëm përmesa tubave profesionistë apo teknikë të kurdisur në personalitetin e tij politik. LDK duhet ta parashtrojë edhe këtë aspekt në konversacion me veten dhe me qytetarët. Sepse LDK-së i duhen njerëz që vijnë edhe nga biznesi e diplomacia edhe nga kultura e akademia. Por ata duhet të veprojnë, të përfaqësojnë e të promovohen si njerëz politikë e jo vetëm si kuadra teknikë e teknokratikë.

Qasja tepër racionaliste se kinse në këtë kohë LDK-së i duhen njerëz “profesionistë” nuk është qasje e LDK-së dhe, në esencë, nuk do të duhej të ishte e asnjë partie politike që mëton të kultivojë vlerat e qytetarëve, interesat dhe nevojat e tyre, në shtegun e politikë shtetërore. Nëse profesionisti nuk kultivon shqisë politike, në sensin e mbrojtjes dhe promovimit të lirisë brenda jetës legjislative dhe ekzekutive të shtetit, ai mund të shndërohet në mikrob ideologjik brenda partisë. Me thanë me analogji: ai bëhet një teknik që gjithmonë dhe për gjithçka i sugjeron partisë politike se për me shnosh dhëmbin e prishur në shoqëri duhet me ia ndërru shoqërisë krejt nofullën apo transplantuar krejt gjakun për “me i ra taman shoqëria shpikjes së tij teknike”. Pos tekeve të tij teknike ai mohon gjithçka tjetër.

Politika i definon ato gjëra që qytetarët mendojnë se janë probleme që duhet t’iu gjindet një zgjidhje. Politikanët mundohen t’u japin zgjidhje me synimet, përgjegjësinë dhe përvojën e tyre përmes mandatit të dhënë me votë. Për arsye të shumëta politikanëve gjithmonë u nevojitet ndihmë. Në kontekstin e politikës në Kosovë, e veçanërisht në LDK, kjo ndihmë është më se e nevojshme. Megjithatë, mëkati më i madh është kur teknokratët nuk bëhen politikanë por mbesin teknokratë edhe kur mandatohen me votë në gjirin e partisë politike. Sepse është në natyrën e teknokratëve e ekspertëve ta nënçmojnë politikën dhe politikanin si një pengesë për zgjidhjet e tyre teknike brenda sferës politike. Sepse teknokrati, eksperti e akademiku ngulin këmbë me arrogancë: “unë e di si bëhet sepse jam ekspert, por s’po përfillem!”. Por, politika nuk është as shkencë as dije as teknologji. Politika është besim, autoritet dhe përgjegjësi.

LDK nuk duhet të bie në grackën e filozofëve skeptikë, ekonomistëve taksonomikë, moralistëve relativistë, religjiozëve profetikë, akademikëve egoistë, poetëve platonikë e teknokratëve arrogantë sepse ata, nëse nuk e kultivojnë shqisën politike, e prishin politikën, e në këtë rast edhe LDK-në, me dizajne utopike për “mirëqenien” e njeriut sipas ideve të tyre të testuara vetëm në mendjet e tyre “të ndritura”. Secili që hyn në LDK mund të jetë profesionist i një fushe. Nuk duhet qenë kundër profesionistëve. Larg asaj. Por në politikë hyhet të bëhet politikë e jo të ushtrohet profesioni. Profesioni mund t’i shërbejë politikës por jo t’ia marrë kurorën.

Pra, LDK nuk duhet të jetë parti revolucionare që “ia transplanton gjakun shoqërisë kosovare”. LDK nuk duhet të jetë parti që synon ta krijojë njeriun e ri të Kosovës. LDK duhet të jetë parti që synon përmirësimin e gjendjes së kushteve të jetës së njeriut të Kosovës. LDK duhet të jetë parti që duhet të synojë ta ruajë njeriun e Kosovës duke ofruar mundësi për përmirësime.

Për ta nisë këtë punë, LDK duhet të dalë në opozitë sot dhe ta nisë konversacionin me veten dhe me qytetarët e Kosovës.