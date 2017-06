Zgjedhjet dhe LDK (4)

Shkruan: Arsim CANOLLI

Kosova ka kaluar tri faza të shtetndërtimit të saj të cilat shquhen nga tri nyja kritike.

Prej formimit të LDK-së në vitin 1989 e deri në intervenimin e NATO-s në vitin 1999, Kosova shquhet nga një fazë mjaft intensive e kërkesës dhe planifikimit të shtetformimit. Kjo ka qenë koha e nisjes së vetënjohjes politike shqiptare dhe ndërkombëtarizimit dhe ftesës për ndihmë në zgjidhjen e problemit të shqiptarëve në Kosovën e okupuar nga Serbia: dy gjëra të nisura dhe të prira nga Ibrahim Rugova.

Lufta e viteve 1998-1999 dhe intervenimi i NATO-s kanë qenë shenja e dytë e shtendërtimit të Kosovës: luftë e nisur nga UÇK dhe e mbaruar nga NATO. Kjo fazë ka pasur nga administrimi ndërkombëtar dhe krijimi i institucioneve vendore. LDK ka luajtur një rol vendimtar në këtë kohë të shtetformimit duke qenë pjesë e unitetit politik.

Deri më 2008, kur Kuvendi i Kosovës e ka shpallur Kosovën shtet të pavarur, LDK ka luajtur rolin e saj vendimtar në unitetin politik të përfaqësuesve të popullit. Megjithatë, prej atëherë LDK ka filluar të shihet nga qytetarët si një parti në krizë, pavarësisht se sa reale apo të perceptuara mund të jenë pikëpamjet. Viteve të fundit LDK ka mbajtur gjallë energjinë e saj me infuzione politike përkundër një hovi agresiv ndaj punës së saj, i cili u pa edhe në kohët e fundit.

Pra, LDK është partia e dinamikës politike, me kacafytje, me acarime, me ndarje, me bashkime, me dorëheqje, me ofrim pozite, me nominime e me të gjitha peripecitë e një partie që mund të sjell ndryshimin nga energjia e saj e brendshme. Në fakt, vetëm partitë e tilla mund të ndryshojnë gjërat për të mirë pa e humbur sensin e lirisë, pavarësisë e demokracisë. Partitë-njeri ose partitë-klan bëjnë “ndryshime” vetëm me dekorime por jo si rezultat i konversacionit e përplasjes, dialogut e garës.

LDK është parti shtetformuese. Por, pyetja e shumicës së qytetarëve është mjaft direkte: ani çka? Edhe ne si qytetarë jemi shtetformues, por duam hapje të rrugës për siguri, paqe, liri, e mirëqenie më të mirë në këtë shtet! Qytetarët pyesin për siguri, rend dhe ligj. Ata pyesin për treg të lirë e të rregulluar mirë. Ata pyesin për tipin e aktivitetit politik që çon Kosovën drejt integrimit brenda familjes së madhe kulturore e politike evropiane e evroatlantike.

Qytetarët e Kosovës pyesin se çfarë do të bëhet me arsimin e tyre që s’ia kanë besën, me shëndetësinë që ua ka humbur shpresën, me natyrën tashmë të vrarë nga ndotja e dëmtimi, me gjykatat që nuk ua japin as vendimin as dënimin. Qytetarët e Kosovës ia bëjnë këto pyetje të gjitha partive politike, por shpresat i kanë te LDK dhe energjitë e saj, te vendimi i palëkundur i saj për ta siguruar, mbrojtur dhe zhvilluar shtetin e Kosovës, qytetarët e saj dhe pasuritë e saj.

Prandaj, LDK duhet të ofrojë zgjidhje të reja, zgjidhje të profilizuara, të cilat janë zgjidhje që dalin nga njohja e vlerave të Kosovës. LDK duhet të ofrojë një vetënjohje të re shqiptare, një vetënjohje të re shtetërore, një vetënjohje të re ekonomike, një vetënjohje të re kulturore. LDK duhet të nisë nga vetënjohja e të vazhdojë drejt ofrimit të zgjidhjeve të cilat afrojnë qytetarët me vlerat evropiane, mundësitë evropiane e botërore.

Këtë vetënjohje e ofertë të re LDK mund ta bëjë vetëm nëse sot del në opozitë.