Zëvendëskryeministrja e Bullgarisë sot në Kosovë

Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, Ekaterina Zaharieva, sot do të qëndrojë në Kosovë, ku fillimisht do të takohet me kryeministri, Ramush Haradinaj.

Ajo pritet të takojë edhe përfaqësues të tjerë institucioneve të Kosovës.