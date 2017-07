Zemaj: Qeveria Haradinaj zgjatë gjashtë muaj, LDK në opozitë

Nëse Ramush Haradinaj do ta bënte qeverinë, atëherë ajo nuk do të zgjasë më shumë se gjashtë muaj. Kështu ka deklaruar deputeti i LDK, Armend Zemaj. në emisionin Info box të TV Dukagjinit.

Zemaj ka thënë se një qeveri e tillë që formohet në këtë formë nuk do të ketë jete më shumë se gjashtë muaj.

“Besoj se një qeveri e tillë që formohet në këtë formë, me këtë sistem që kemi dhe me grupin e madh minoritar, nuk do të ketë jetë më shumë se gjashtë muaj. Edhe nëse opozita do të jetë e ngadaltë për të kërkuar ndryshim dhe zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk besoj se do të zgjasë gjashtë muaj”, tha ai.

Ndërsa sa i përket të ardhmes së LDK-së, ai thotë se preferon që të shkojnë në opozitë, pasi “kjo do t’i konvenonte subjektit për të përgatitur zgjedhjet e ardhshme lokale”.

“Nuk është asgjë e dëmshme nëse jemi pjesë e fuqishme e opozitës, duke e ruajt edhe substancën e edhe atë trashëgim politike që kemi për ndërtimin e institucioneve të vendit. Kjo do t’i ndihmojë reformimit të LDK-së dhe në një afat shumë më të shkurt. Do të ketë zgjedhje dhe LDK do të dalë partia e parë”, tha ai.

Për dështimin e LDK-së në zgjedhjet e fundit ai përmendi edhe faktin se ka pas largime nga lista të njerëzve që kanë merituar të jenë pjesë, ndërsa shtoi se edhe elektorati nuk e duroi koalicionin me PDK-në. /KI/