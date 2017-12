Zemaj: Nasim Haradinaj është pleh, egërsirë, profiter fondesh

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj, ka reaguar ndaj deklaratës së njërit nga anëtarët e Shoqatës së Veteranëve të UÇK-së, Naim Haradinaj, i cili u shpreh se nuk është punë e madhe vrasja e zyrtarëve të LDK-së.

Zemaj, duke iu referuar deklaratave të bëra mbrëmë nga Haradinaj, në një emision televiziv, këtë të fundit po e quan një pleh të degraduar.

Në një status në Facebook, Zemaj thotë se i njëjti është i njohur si një harbut i pasluftës dhe profiter fondesh publike.

“…një egersire ndaj bashkëqytetarëve të vet që nuk mendojnë njejte me logjiken e tijë prej stalinisti, i dashur dhe i respektuar për kriminelet ordinier….. si përfaqësues i “Veteraneve të Luftës” me hipokrizi dhe mungese ndershmërie, thekson me mburrje për vrasjet e veprimtarëve të LDK-së, se s’janë asgjë me shume se punë e madhe”.

Zemaj ka shkruar se ky është modeli i mbrojtjes së kastës kriminale në Kosovë. “Populli e di kush jeni, kush keni qene dhe çka përfaqësoni, andaj edhe nuk çuditet nga këto deklarata tuajt dhe të atyre qe i ke padron”, ka përfunduar ai.

Nasim Haradinaj nga Shoqata e Veteranëve të UÇK-së ka qenë i ftuar në “Debat D” në Tv Dukagjin ku është diskutuar për Gjykatën Speciale.

Haradinaj ka kundërshtuar fuqishëm dhënien e kompetencave Gjykatës Speciale, ndërsa ka kundërshtuar se vrasjet e pasluftës janë politike.

“Nuk them mos me u marr, ku po e din t’i që kanë qenë politike, po i jap një krah, a munden me kanë politike brenda sojit të vetë”, ka pyetur Haradinaj.

Ndërkaq analisti, Imer Mushkolaj ka thënë me shumicën e vrasjeve që janë bërë ndaj anëtarëve të LDK-së ende nuk është marrë askush. Përgjigja e Haradinajt ka qenë “punë e madhe që janë vra të LDK-së”.

“18 vjet askush nuk merret me rastet e vrasjeve të pasluftës. Na të gjithë e dimë që shumica e personave që janë vrarë pas luftës kanë qenë të LDK-së”, ka thënë Ymeri.