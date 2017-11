Zekiri: Hetim ndërkombëtar për Grupin e Kumanovës

Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri, për aktvendimet për grupin e Kumanovës ka thënë se do të ketë hetim ndërkombëtar dhe e vërteta patjetër do të del në shesh.

“Lexoj komentet te shumta pas vendimit te gjykates per rastin e Kumanoves ku njerezit nga mllefi dhe mosdija akuzojn LSDM-ne dhe qeverine e tanishme si fajtore per denimin e shqiptuar. Sinqerishte habitem.

Vendimi sotëm i gjykatës vetemse vërteoi nevojën te cilet tek sa kane filluar me shkarkimin e Prokurorit publik, emerimi i ri i te cilit do te ndodhe se shpejti. Gjykatat dhe gjykatesit ende jane po te njejtat te instaluara nga regjimi i meparshem i Mijallkovit e Jankullovskes.

Ate qe kemi premtuar NE edhe do ta realizojm. Per kete rast do te kete hetim nderkombetar dhe e verteta parjeter do te dal ne shesh.PA DREJTESI SKA QETESI!!!”, shkruan Zekiri në facebook.