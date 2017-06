Zeka: PDK i frikësohet hyrjes time në Kuvendin e Kosovës më shumë se Vetëvendosjes

Milaim Zeka nga Nisma për Kosovën, ka thënë se PDK i është frikësuar hyrjes së tij në politikë. Zeka ka thënë se ka informacione se është diskutuar brenda kryesisë së PDK-së për hyrjen e tij në parti. Këto komente Zeka i bërë gjatë një interviste për “Zëri”.

“Unë kam informacione se është diskutuar hyrja ime brenda kryesisë së PDK-së për hyrjen time në politikë. Madje kam informacione që PDK ka deklaruar se më shumë i frikësohen hyrjes sime në Parlament se sa Vetëvendosje”, ka thënë Zeka.

Zeka tutje ka thënë se nëse Nisma për Kosovën do të garonte e vetme në zgjedhje do të fitonte më shumë, por sipas tij hyrja me PDK e ka dëmtuar. Ai madje ka thënë se PDK edhe ka vjedhur vota.