Zeka: Me takimin konsultativ, Presidenti Thaçi po luan me deputetët e qytetarët

Deputeti i zgjedhur i Nisma për Kosovën, Milaim Zeka, ka komentuar edhe njëherë çështjen e takimit konsultativ të së hënës me partitë politike nga ana e Presidentit Thaçi.

Zeka tutje ka dhënë përsëri qëndrimin e tij se ky takim me subjektet partiake, nuk do duhej të ndodhte e sipas tij me këtë rast Presidenti Thaçi po bënë lojë të cilën e ka quajtur ‘’guxhas’’.

Në statusin e bërë në llogarinë e tij në facebook, Zeka tha se Presidenti i vendit vazhdimisht do të bëjë shoë mediatik, gjë e cila sipas deputetit të Nismas, po i kushton shumë vendit.

Për më shumë ja statusi i plotë i Milaim Zekës i shkruar në facebook: