Zbuloni sa e ka, edhe pa e shikuar brenda brekëve!

Gjithmonë femra dëshiron të gjejë mënyrën më të sigurt se si të zbulojë se çfarë “vegle” fsheh mashkulli për të cilin shfaq interesim.

Ja metodat më të sigurta që të mësoni se çfarë mund të prisni në shtrat:

Prekja e rastësishme zbulon gjithçka

Mënyra më e mirë është që ta thërrisni të vallëzojë me ju, dhe gjoja “rastësisht” kalojeni dorën mes këmbëve të tij. Nëse nuk do të jeni e kënaqur me rezultatin, përsëriteni këtë veprim pas një minute. Është më se e sigurt se herën e dytë do të jetë goxha i madh!

Uluni në prehër të tij

Ulja plotësisht e padjallëzuar në prehrin e tij, derisa jeni duke biseduar për çfarëdo qoftë, mund t’ju zbulojë më shumë seç keni menduar. Shumë lehtë me prapanicën tuaj do të ndieni se çka fshihet në pantallona të tij, posaçërisht nëse përqendroheni në vendin e duhur.

Bëj sikur dëshiron të kapësh diçka

Njëra ndër mënyrat e mundshme është që të përkuleni mbi të për të marrë diçka – mund të jetë ajo çanta juaj të cilën qëllimisht e keni vendosur afër karriges së tij. Krejt rastësisht me dorë do të hetoni se “çfarë vegle” qëndron mes këmbëve të tij, ndërkaq në vendin tuaj duhet të ktheheni bashkë me çantën tuaj por edhe me “zbulimin” që do të arrini.

Petingu

Është mënyra më e sigurt që të vlerësoni madhësinë, ndërkaq varësisht nga ajo se deri ku jeni e gatshme të shkoni, e gjitha mund të përfundojë nëpërmjet pantallonave, përkatësisht brenda tyre.

Derdhni pijen

Njëri ndër marifetet më të vjetra është që “rastësisht” të derdhni pijen në pantallonat e tij. Dhe natyrisht menjëherë do të filloni t’ia pastroni dhe t’ia riparoni “dëmin”. Duke kryer këtë veprim, do të shfrytëzoni kohën që të hulumtoni terrenin.

Shkoni bashkë në pishinë

Rrobat e larjes janë miku më i mirë i çdo vajze, sepse pa problem fare për çdo gjë do të binden.

Shikojani gishtërinjtë

Shkencëtarët thonë që meshkujt të cilët gishtin tregues e kanë më të shkurtër se gishtin e unazës, kanë penis të gjatë. Dhe sa më i madh të jetë dallimi, aq më i gjatë do të jetë penisi.

Metoda m e re! Shfrytëzoni aplikacionin

Se sa është kjo çështje e popullarizuar, flet edhe fakti që ekziston aplikacioni nëpërmjet të cilit mund të përcaktoni se çfarë penisi ka.