Zbuloni çfarë tregojnë ëndrrat tuaja rreth seksit!

A e dini se në ëndrrat që kanë të bëjnë me seksin në të vërtetë nuk bëhet fjalë për të? Kur ëndërroni një takim seksual, truri juaj përpiqet për të ju drejtuar në disa ndjenja të tjera të komplikuara që i keni përjetuar. Më shpesh, ato ndjenja nuk janë të natyrës fizike. Nëse keni parë ëndrra në lidhje me seksin, posaçërisht ato të cilat janë të përsëritura, me të vërtetë keni nevojë për të zbuluar se cilat janë ato ndjenja.

Tradhëtia

Shumë njerëz ëndërrojnë të jenë të pabesë ndaj partnerit të tyre. Kjo nuk do të thotë se jeni duke menduar për ndonjë aferë dhe nuk do të thotë që ju jeni të pakënaqur seksualisht. Kur tradhtoni në ëndrrat e tua, ajo zakonisht përfaqëson një tjetër mashtrim apo pandershmëri ndaj partnerit. Kjo mund të thotë që ju duhet të eksperimentoni në seks. Personi tjetër në ëndërr paraqet aktet e ndryshme seksuale që ju dëshironi të provoni, por jo domosdoshmërisht me një partner të ri.

Seksi me një koleg nga puna

Ëndërrimi për një seks të shpejtë pas punës me një koleg i cili gjithmonë pi kafe në të njëjtën kohë si ju? Kjo nuk do të thotë se është koha për të filluar një aferë. Shumë shpesh, kjo ëndërr është e gjitha ajo që ju duhet nga ai person. Ajo çfarë ju duhet nuk është marrëdhënia seksuale.

Seksi me të famshëm

Cili yll i Hollivudit viziton ëndrrat tuaja erotike? Edhe pse gjasat janë të mëdha që të tërheqeni seksualisht nga një fytyrë e bukur nga ekrani i vogël, ëndrra e tillë nuk është me të vërtetë rreth tyre. Ylli kryesor jeni ju. Kur keni marrëdhënie seksuale me dikë nga jeta publike në një ëndërr, ajo paraqet një dëshirë që ju e keni. Ju ndoshta nuk merrni vëmendje të mjaftueshme nga njerëzit që i doni, ose në përgjithësi nuk jeni të kënaqur me jetën tuaj shoqërore.

Seksi me një të huaj

Marrëdhënia seksuale me një person të pa njohur, të mistershëm ose të maskuar është një nga ëndrrat më të fuqishme seksuale, kurse disa analistë mendojnë se kjo mund të jetë plot kuptim. Zakonisht, kjo ëndërr ka të bëjë më shumë me ty sesa që është në lidhje me seksin.

Seksi me shefin

T’i përvisheni punës me shefin është një prej ëndrrave më seksi. Në fakt, shefi juaj mund të jetë një nga partnerët më të zakonshëm në ëndrra të tilla. Por kjo nuk do të thotë ashtu siç mendoni ju. Edhe pse me të vërtetë ndjeni tërheqje fizike ndaj shefit, kjo nuk është ajo që bëhet fjalë në këtë ëndërr.

Seks me ish-in

ëndërroni për lojëra seksi me ish-in? Ndoshta ju ndjeheni fajtor për këtë, apo ndoshta ju jeni në buzë të hamendjes për rrëmbyer telefonin dhe për ti dërguar atij sms. Assesi mos veproni ashtu. Shpesh, ëndrrat seksi me ish-in flasim më shumë për marrëdhënien tuaj të re se sa atë të vjetër. Ju ndoshta jeni duke përjetuar ndjenja të ngjashme me ato që keni pasur me ish-in, ose ndoshta frikësoheni se në çfarë drejtimi lëviz lidhje e re.