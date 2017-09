Zbulohet vazhdimi i Luanës në ekran, është më e mira që mund të priste (Foto)

Kur nuk dihej çfarë do të bëhej me Luana Vjollcën në ekran pas mbylljes së programit të saj Pa Limit, vjen një lajm që duhet të jetë më i bukur seç moderatorja bionde ka pritur në këtë periudhë paqartësie për vazhdimin e saj.

Revista Who ka mësuar nga burime pranë Top Channel që Luanës do i besohet orari kryesor i së shtunës mbrëma. Ky është orari kur pritej të transmetohej spektakli i Albana Osmanit “Dua të bëj të lumtur”, i cili po përgatit sezonin e tij të dytë dhe nuk dihet çfarë, megjithatë ndoshta televizioni ka ndryshuar planet dhe do të jetë Luana ajo që do të fillojë programin e saj. Nuk dihet çfarë formati do të jetë ai, as sa do të zgjasë, por e sigurt është që nëse Luana do të shfaqet në ekran të shtunën mbrëma, do të jetë konkurrentja e drejtpërdrejt e Ermal Mamaqit.

Dhe diçka tjetër…Për herë të parë, që kur janë shfaqur në ekran, Marina dhe Luana do të punojnë në dy televizione të ndryshme. Marina, e martuar më 10 shtator me Getoar Selimin, ka ndryshuar dhe shtëpinë e parë dhe të dytën, siç e quajnë punën, disa njerëz.