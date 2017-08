Zbulohet një detaj nga familja e Medës, nuk e dinim (Video)

Duke qenë se është gruaja e një këngëtari të mirënjohur, edhe emri i saj po përmendet shpesh në media.

Fjala është për Luljeta Përgjeqaj, e cila së fundmi ka filluar të jetë aktive në rrjete sociale, shkruan lajmi.net

Ajo është e martuar me Medën me të cilin bashkë kanë katër fëmijë, e njëri prej tyre si duket do ta trashëgoj profesionin e babait, këngën.

Talentin e saj e ka zbuluar vetë nëna e saj nëpërmjet një videoje të publikuar përkrah të cilës shkruar: Këngëtarja e ardhshme.