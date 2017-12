Zbulohet ‘Letra e Djallit’, ja çfarë shkruhej në të

Letra e Djallit është një mesazh që u mor nga një murgeshë në konventën e Palma Montechiaros, në Gjashtëqindën. Motër Maria Crocefissa ishte motra e san Giuseppe Tomasit; kjo histori ka frymëzuar edhe një vepër të Sergio Campaillas.

Kjo letër është e veçantë sepse, siç rrëfen Giuseppe Tomasi i Lampeduzës, nuk është shkruajtur në një gjuhë të njohur, ndonëse ka fjalë në greqisht dhe arabisht. Pikërisht për këtë arsye është quajtur “e djallit”. Por jo vetëm kaq.

Sipas historisë, letrën e mori një murgeshë në një konventë benediktine shumë të njohur në Siçili, ajo e Palma di Montechiaros, një vend në provincën e Argentos. Motër Maria Crocifissa, ose Isabella tomasi, thoshte se e kish marrë nga vetë demoni që donte ta tundonte. Vetëm ajo e kuptonte tekstin e letrës, të cilën që atëherë e firmosi me përgjigjen e saj: ‘ohime’, e që është ende qartësisht e dukshme.

Duka Giulio (i thirrur Duka Shenjt) ishte gjyshi i shkrimtarit të njohur siçilian Giuseppe Tomasi i Lampeduzës. Pasi rriti 6 fëmijët e tij, vendosi dhe arriti zgjidhjen e martesës dhe u tërhoq në manastir. Gruaja e tij, Rosalia Traina, dukeshë e parë e Palmës, bëri të njëjtën gjë me të bijat, një prej të cilave, ose Isabella Tomasi, prehet ende në manastir që nga dita e vdekjes. Ishte ajo që e kërkoi me forcë ndërtesën, e cila ruan sot dorëshkrimin e vyer, i cili mund të shihet me kërkesë nga kushdo.

Nga 23 janari deri në 29 shkurt 2000, mesazhi u ekspozua për publikun me rastin e 300 vjetorit të vdekjes së saj.

Mbi atë që shkruhet, shkencëtarët, historianët dhe ekspertët ende debatojnë, ndërkohë që kjo histori e jashtëzakonshme preku Giuseppe Tomasin e Lampeduzës; shkrimtari i njohur e vizitoi manastirin në vitin 1955, duke e futur këtë histori brenda romanit të tij të vetëm, në kapitullin kushtuar “Corberas së bekuar”. /bota.al.