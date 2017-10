Zbulohet bashkëpunimi i Noizy me reperin e huaj (Foto)

Reperi shqiptar, Noizy ka treguar disa detaje për jetën e tij profesionale, duke na bërë të mendojmë se do sjellë një hit të ri.

Ai ka publikuar fotografi me reperin e huaj, Ghali, me të cilin mendohet se do sjellë një projekt muzikor.

Më pas, të dy janë në studio duke dëgjuar muzikë të huaj, por nuk dihet nëse ka lidhje me ta.

Që prej suksesit me AK-47, Noizy ka zhvilluar koncerte të ndryshme, por nuk ka sjellë këngë të re për ndjekësit e tij.

Dihet se ai ka punuar me një film, i cili nuk dihet se kur do vijë në treg.