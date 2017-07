Zbulohet arsyeja e vërtetë se përse top-yjet po e refuzojnë Premier Ligën

Shumë yje të futbollit po e refuzojnë Premier Ligën. Leo Messi para pak ditësh bëri të qartë se do të qëndroj tek Barcelona duke nënshkruar kontratë që do ta mbaj atë në ‘Camp Nou’ deri në vitin 2021 me një pagë prej 500 mijë funtesh në javë.

Kështu, edhe Critiano Ronaldo bëri me dije që do të qëndroj tek Real Madridi, duke refuzuar që të kthehet tek Manchester United.

Yjet si Kaka, Ronaldinho, Buffon, Neymar, Ramos, Asensio e shumë të tjerë kanë refuzuar që të luajnë në Premier Ligë, ku sipas ‘The Sun’, ata duan që ta fitojnë Ligën e Kampionëve, e që Premier Liga nuk e ka fituar që nga viti 2012, atëherë kur Chelsea e mposhti Bayernin në finale, që i bije se pesë vite trofeu i garës më të madhe nuk është në Evropë.

Liga angleze ka të ardhura marramendëse nga të drejtat televizive dhe reklamat e markave të njohura botërore, që e bjnë ligën më të pagua në botë, por kjo nuk ka arritur që ndër vite t’i josh yjet e mëdhenj.