Zbulohen mesazhet e Blendi Fevziut, ja pse u mërzit Bleona Qeretit (Foto)

Udhëtimet në ditët e verës janë bërë të shpeshta për personazhet publike.

Moderatori Blendi Fevziu ishte larguar drejt Mykonos në Greqi për disa ditë relaksi. Me sa duket të njëjtin destinacion do të zgjidhte dhe këngëtarja Bleona Qereti. Në postitmin e moderatorit në Instagram Bleona nuk mund të kursente disa komente për mikun e saj.

‘Babe sa do rrini atje’ –shkruan Bleona, ndërsa Blendi i pohon se ditën tjetër do të jetë në Tiranë.

‘Unë besoj për 10 ditë jam atje’ shkruan Bleon shoqëruar me një figurë të mërzitur që nuk do të mund të takojë dot mikun e saj. Por në fund e gjitha mbyllet me dashuri.

‘Të dua’ i ka shkruar ajo, por Bledi e ka lënë pa përgjigje.