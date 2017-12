Zbulohen fantazitë sek… të grave dhe nuk do të besoni se çfare janë ato

Çrregullimi SEKSUAL është më i zakonshëm se sa mendoni – por a mund të mendoni se ç’është në krye të listës seksuale të grave?

Me kalimin e vitit, njerëzit fillojnë të mendojnë se si do t’i përmirësojnë ato në vitin 2018.

Por, ndërsa shumica e britanikëve zgjedhin për zgjidhjet e Vitit të Ri të humbjeve të peshës, disa kanë mendime të tjera në mendje, transmeton lajmi.net.

Nëse dëshironi të ndjeni gjërat në dhomën e gjumit vitin e ardhshëm, do të ishte e dobishme të dinte se çfarë gratë me të vërtetë dëshirojnë kur bëhet fjalë për seksin.

Nga treshja, në seksin alfresco, ne zbulojmë fantazitë më të mira seksuale të grave:

1. Mendimi jashtë kutisë

Sipas hulumtimeve të reja, dëshira kryesore e pistë ishte të bëhej seks në një vend të pazakontë, si në zyre ose vende publike.

2. Loja me seksin

Fantazi tjetër më e popullarizuar po dominonte seksualisht – me 65% të grave që rrëfenin të ëndërronin për të qenë e nënshtruar në dhomën e gjumit.

3. Partnerët e shumëfishtë

Më shumë se gjysma e zonjave (56.5%) kanë menduar për një orgji. Çuditërisht ata ishin gjithashtu të hapur për të kaluar natën me një përzierje të burrave dhe grave.

4. Dorëzimi

52% e grave kanë imagjinuar se janë të lidhur gjatë aktivitetit seksual dhe si ideja e besimit të partnerit të tyre për të kënaqur ata në këtë mënyrë.

5. I panjohur

A keni imagjinuar ndonjëherë që të keni një mashtrues të pacipë në shtratin tuaj?

Rezulton se pothuajse gjysma (49%) e vajzave kanë fantazuar për një pasion një-natë-qëndrim me dikë që ata nuk e kanë takuar më parë.

6. Sundimi i tyre

Dominimi i dikujt seksualisht ishte skenari i pestë më i favorizuar.

7. Vajza me vajzë

8. Fetish

Rreth 26% e zonjve pranuan se do të imagjinonin se kishin marrëdhënie seksuale me një fetish ose një objekt jo-seksual.

9. Djali me “lodra”

10. Punonjësja e seksit

Ndërsa shumë njerëz mund të kenë menduar për të marrë shkëmbinjtë e tyre me një prostitutë shumica e vajzave nuk kishin ëndërruar për ta bërë atë me një gigolo. Vetëm 12.5% ​​thanë se ishte një nga dëshirat e tyre sekrete.

Por jo të gjitha gratë me të vërtetë donin që fantazitë e tyre seksuale të bëheshin realitet.

“Përafërsisht gjysma e grave me përshkrime të fantazive të nënshtruara specifikuan se nuk do të donin që fantazia të materializohej në jetën reale”, thanë hulumtuesit.

“Ky rezultat konfirmon dallimin e rëndësishëm midis fantazive seksuale dhe dëshirave seksuale.”

Studimi, i publikuar në Journal of Medicine Sexual, quizzed 799 women kanadeze me një moshë mesatare prej 30./Kosova.info/