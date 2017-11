Zbulimi i molekulës që kufizon zhvillimin e tumorit

Ashtu si një Ferrari. Kështu funksionon sistemi ynë i mbrojtjes humanitare: është i fuqishëm, i pajisur me përshpejtues që e lënë atë të shkojë dhe të udhëtojë me shpejtësi të lartë, kur është fjala për mbrojtjen e organizmit nga agresionet e rrezikshme, por edhe me frena, të cilat e pengojnë atë të dalë nga rruga.

Megjithatë, nëse sistemi frenon shumë, makina vjen duke u ndalur. Është pak a shumë ajo që ndodh me disa qeliza imune para një tumori, një armik që duhet të arrihet dhe të asgjësohet: ata tërheqin frenat dhe i lënë qelizat e kancerit të lira në terren për të zgjeruar dhe për të dhënë metastazë. Kjo është metaforë që ndihmon për të kuptuar këtë të fundit, të sofistikuar, zbuluar nga ekipi kërkimor i Alberto Mantovanit, drejtor shkencor i Institutit Humanitas të Milanos dhe docent në Universitetin Humanistik,i sapopublikuar në Natyrë dhe financuar nga Airc, shoqata për kërkimet kundër kancerit: bëhet fjalë për zbulimin e një “frenimi” të ri që quhet IL-1R8.

Rëndësia e zbulimit

Përse është kaq i rëndësishëm? Sot kufiri i fundit i terapive kundër kancerit quhet imunoterapi: lejon që të mbajë tumoret e vështirë, para se të kurohen, të tilla si melanoma, dhe vepron vetëm në sistemin imunitar, duke liruar frenat që e pengojnë atë dhe duke e bërë atë përsëri të aftë për të shkatërruar qelizat e kancerit. Sa për të thënë: pacientët me melanoma, deri pak kohë më parë, mund të mbijetonin disa muaj, sot arrijnë dhjetë vjet jetë më shumë. Për momentin, ekzistojnë kryesisht dy “frena” që mund të neutralizohen nga imunoterapia: ato quhen Pd1 (dhe Pdl1) dhe Ctl4. “Këto” frena “u përkasin qelizave të sistemit imunitar të quajtur limfocitet T – shpjegon Mantovani. Sidoqoftë, ne kemi zbuluar një tjetër “pajisje frenimi”, IL-1R8, e cila gjendet në qeliza të tjera imune të quajtura Killer Natyror, qelizat me “licencë vrasjeje”. Ata gjenden në organe si mëlçia dhe mushkëritë, shpesh target metastaze. Ja përse ideja e riaktivizimit të “vrasësve profesionistë”, mund të çojnë në terapitë e reja anti-metastazë në këto organe.

Ekipi

Alberto Mantovani dhe ekipi i tij vazhdojnë të punojnë shumë dhe së shpejti do të sjellin të reja: falë ndihmës së të rinjve dhe grave. Për shkak se “grupi i kokës” i hulumtimit të botuar nga Natyra është çifti “i lartë” i formuar nga Mantovani dhe Cecilia Garlanda, hulumtues humanitar (shtoi Angela Santoni nga Universiteti La Sapienza i Romës), por nënshkruesit e parë të punës janë dy “shkencëtarë” shumë të rinj, Martina Molgora dhe Eduardo Bonavita, studentë PhD që sapo kanë marrë çmimin Mit, një çmim i dhënë nga prestigjiozi Massachusetts, Instituti i Teknologjisë i Bostonit, dhe punojnë në Itali./gazetashqip