Zbardheni lëkurën tuaj në mënyrë natyrale (Video)

Shpenzimet për kremra dhe preparate të ndryshme për zbardhjen e lëkurës mund të ndikojnë dukshëm në buxhetin tonë, shkruan Kosova.info.

Shpesh preparatet e blera nuk e kanë efektin e dëshirueshëm për arsye të ndryshme. Mirëpo, ne kemi një recetë natyrale që do të ju ndihmoj dukshëm në këtë drejtim. Ajo do të ju ndihmoj me reduktimin e shpenzimeve dhe zbardhjen e lëkurës pa efekte anësore. Ju duhet vetëm një jave që lëkura juaj të duket e bardhë si bora.

Ja çfarë duhet të bëni:

Hapi i parë:

Preni një domate, merreni gjysmën e saj dhe vendosni sheqer në krye të saj. Domaten e fërkoni në lëkurën tuaj për 2 minuta. Ky ilaç ndihmon me shtresim të lëkurës tuaj dhe i jep asaj tone të lehta dhe të ndritshme.

Hapi i dytë:

Ju nevojitet:

Pluhur orizi – 2 lugë çaji

Qumësht – 2,3 lugë çaji

I përziejini këta përbërës dhe i aplikoni në të gjithë lëkurën tuaj. Më pas, lani lëkurën pas 30 minutash.

Për më tepër, shihni videon më poshtë: