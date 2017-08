Zanfina thumbon kolegët që ekspozojnë gjithçka në rrjetet sociale (Foto)

Këngëtarja Zanfina Ismaili numëron me mijëra ndjekës në rrjetet sociale.

Pavarësisht se është shumë e ndjekur, Zanfina i kënaqë fansat e saj në rrjetet sociale vetëm me ndonjë “selfie”, fotografi të thjeshtë nga përditshmëria apo ndonjë projekt muzikor të saj.

Luksi, jeta private, ushqimi, festimet nuk bëjnë pjesë në rrjetet sociale të Zanfinës, dhe këngëtarja preferon t’i mbajë për vete duke mos i ekspozuar ato.

Së fundmi, Ismaili ka publikuar një ‘selfie’ atraktiv para pasqyrës ku shfaqet duke u fotografuar me telefonin e saj, teksa me ironi në mbishkrimin e fotografisë shkruan: “Po iPhone 5s është”.

Ndërkohë, që në fotografinë pasuese, ajo shfaqet me tuta në apartamentin e saj, teksa këtë radhë shkruan: “Po mendoj me nis me postu krejt çka ha, bëj edhe blej”(sic.).

Këto postime ajo i ka bërë me ironinë dhe thirrjen që të mos ekspozohet çdo gjë në rrjetet sociale.

Ndërkohë që telefoni “5s” që ajo bart, Zanfina e ka dhuratë nga e ëma e saj e ndjerë Mona Ismaili dhe nuk do ta ndërronte për asgjë në botë, si kundër ajo ka preferuar të ketë dy telefona, duke blerë një tjetër të llojit “iPhone 6s”.