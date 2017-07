Zakonet e parrëfyera të femrave që jetojnë vetëm

Ato përdorin letrën higjienike në vend të facoletave, nuk gatuajnë mirë, reflektojnë me zë të lartë…këto janë disa nga gjërat që bëjnë zakonisht femrat të cilat jetojnë vetëm, edhe pse nuk do t’i pranonin kurrë.

Ja gjithçka që bëjnë femrat kur jetojnë vetëm e për të cilat nuk e kanë asnjëherë kurajën të rrëfehen.

E lënë shtëpinë në rrëmujë totale

Në rrëmujën e vet, çdo femër arrin të gjejë veten e saj. Edhe pse tentojnë në të gjitha mënyrat për ta mbajtur dhomën në rregull, çështja gjithmonë u përfundon duke e pasur tryezën të mbushur përplot me letra, ushqime, krevatin me rroba dhe karrigen me çanta.

Mbajnë një dritë ndezur gjatë natës

Të jetuarit vetëm është një gjë që na bën të ndihemi të lirë dhe të emancipuar, por që në të njëjtën kohë të ndjell dhe frikë. Ilaçi? Mbajtja e një drite të vogël ndezur përgjatë gjithë natës është një gjë që dhuron një lloj qetësie.

Improvizojnë koreografi të pamundshme

Kush është ajo femër e cila nuk ka improvizuar ndonjëherë një koreografi të pamundshme me notat e këngës së saj të preferuar? Thuajse asnjë. Megjithëse duket qesharake atyre nuk u shpëton asnjëherë kjo lloj kënaqësie me të cilën ndihen edhe seksi.

Planifikojnë në detajet më të vogla takimin e ardhshëm seksi

Femrat e duan seksin ekzaktësisht sa e duan edhe meshkujt; kur jetojnë vetëm është shumë më e thjeshtë të programojnë një takim seksi. Kur e bëjnë këtë, ai është fryt i një planifikimi të vëmendshëm: çdo gjë në shtëpi e vendosin në mënyrën e duhur, për t’u vënë re nga partneri i momentit.

Gatuajnë gjëra jo të shijshme

Kur femrat jetojnë vetëm liria e tyre është e pakufishme. Ato nuk i kushtojnë rëndësi as gatimit ose më mirë ushqimeve të shëndetshme. Duke qenë se mamaja nuk mund t’i shohë ato e lënë vetën të kënaqen me ushqime super kalorike të përgatitura nga duart e veta.

Kanë një sasi të fshehtë ëmbëlsirash

Zakonisht, femrat që jetojnë vetëm (madje edhe ato të fiksuarat pas dietave dhe fitnesit) në shtëpinë e tyre kanë një sasi “sekrete” ëmbëlsirash, të cilat i përdorin në momentet më dramatike. Natyrisht ato nuk ua ofrojnë asnjëherë të ftuarve.

Reflektojnë me zë të lartë

Vetmia dhuron një lloj lirie, por në të njëjtën kohë mund të luajë edhe shaka të hidhura. Femrat që jetojnë vetëm reflektojnë shpesh me zë të lartë, praktikisht është njëlloj sikur të flisnin vetëm.

Përdorin letrën higjienike në vend të facoletave

Të gjithave u ka ndodhur të kenë qenë shumë të ftohura dhe të përdorin një sasi të madhe facoletash të blera për çdo ditë. Por femrat që jetojnë vetëm shpenzojnë më pak në këtë drejtim: larg syve diskretë ato, në vend të facoletave përdorin letrën higjienike.

Veshin “mbathjet e gjyshes” përpara se të shkojnë për të fjetur

Është e kot të mohohet: tangat, perizomat, brazilianet, dhe të gjitha veshjet intime superseksi janë një sinonim i parehatisë. Nuk ka ndjesi më të mirë sesa t’i hiqni përpara se të shkoni për të fjetur dhe në vend të tyre të vishni mbathje si ato të një herë e një kohe. Kështu veprojnë femrat që rrinë vetëm. /Telegrafi/