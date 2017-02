Z. Kryeministër, merr mandate sa të duash veç mos e shit vendin

Shkruan: Rexhep ShAHU

Unë dëshiroj që rrena 1 miliardësh të jetë rrena e radhës, e përsosur, e përkryer dhe të mashtrohen të gjithë sërish prej kryeministrit, të mashtrohen maskarenj e jo maskarenj dhe të dalin tufa – tufa bashkë me atë si kryemashtrues udhëve të vendit për ta mashtruar këtë popull, këtë popull që ka shumë dëshirë të mashtrohet, që ka shumë dëshirë të fitojë pa punuar, që ëndërron të jetë milioner dhe e beson ëndrrën e vet sikur është milioner, popull që kur mashtrohet i duket se ndjen kënaqësi seksuale. 300 mijë vende pune që nuk krijohen nga kjo qeveri për 300 vjet popullit i bëhet se janë krijuar sepse aq shumë ka rrejt kryeministri dhe aq shumë e ka përmendë shifrën 300 mijë sa na është bërë e vërtetë. Por nuk janë 300 mijë të papunë në atdhe pasi forcat e punës kjo qeveri i ka dëbuar prej atdheut. Sepse ndryshe, 300 mijë të rinj të papunë 300 herë e shtien në varr cilëndo qeveri.

Unë dëshiroj që të votohet rrena 1 milionëshe, të mashtrohet populli, ta votojë kryeministrin edhe një mandat edhe një tjetër edhe një tjetër derisa ai të jetë gjallë, bile edhe të mos vdesë vetëm që të na rrijë si kryeministër përherë vetëm se është perfekt si mashtrues dhe nevojën për të qenë kryeministër e ka si nevojën për ajër.

Unë dëshiroj që rrena 1 miliardësh të besohet dhe të votohet me mbi 80 përqind të votave ky kryeministër. Më mirë të votohet pa na shitur, pa na lënë peng si vend askund. Të na zhysë në borxhe 1 miliardësh, 2 a 3 miliardash, 10 miliardësh pse jo. Ne mundet të na japë si vend të gjithin, të na shesë, të na japë me qira, të na falë diku, të na lërë peng diku apo me koncesion. Mundet të organizojë shteti legalisht tregtinë e drogës, tregtinë e ligë të vajzave. Ne pranojmë, durojmë, duam, nuk kundërshtojmë se këtu nuk ka kundërshtarë, të gjithë janë me sytë lutës drejt kryeministrit, ai ka në dorë ekzistencën tonë, gjalljen dhe vdekjen tonë, lulet dhe ferrat, zogjtë e drurët, ujërat e diellin, të gjitha i ka ai në dorë.

Kryeministri aktual erdhi në pushtet duke bashkuar maskarenjtë e gjithë vendit për të dëbuar nga pushteti malokun Sali Berisha, i cili i tërheq rrufetë por në fakt nuk qeverisi me malokë. Erdhi në pushtet me premtime marramendëse. Populli mashtrues që ka dëshirë të mashtrohet dhe mashtrimin e ka mënyrë jetese, u lumturua dhe edhe tani lumturohet. Popullit i duket se kryeministri nxjerr sallam popullor nga bytha dhe lekë për popullin nga goja

Tani kryeministri kë duhet të bëjë bashkë për të qëndruar në pushtet edhe një mandat apo edhe pesë mandate. Duhet të shalojë maskarenjtë dhe të përsosë rrenat e reja poshtëruese. Populli kënaqet kur e rrejnë, populli ynë ka shumë qejf të rrehet dhe pastaj bën sikur zemërohet e thotë duke qeshur më gënjeu maskarai, dhe ia shkel syrin maskarait. Populli ynë e adhuron mashtruesin, gënjeshtarin, të poshtrin, e zgjedh edhe për dhëndër një të tillë sepse populli ynë të tillët i quan të zotë, janë të zotët, janë të shkathët dhe u ngre kult maskarenjve. Popullit tonë njerëzit e urte e të ndershëm nuk i hyjnë në sy. Atyre që ia kalërojnë nënën, atyre që ia shesin shërbimin shtetëror, atij që i japin ryshfete, atyre populli u thotë u thotë baba, bos, njësh, yll, flori, zog kurvet, bir kurvet me përkëdheli.

Kryeministri i ka gjet këto dhe qeveris me këto, po sajon rrenën e re 1 miliardësh për ta marrë mandatin e radhës,

Unë propozoj që të mos e sforcojmë kryeministrin, të mos e detyrojmë të na fusë shtetin në borxhe, le t’ia japim mandatin e dytë e të tretë e sa të doje ai, vetëm vendin të mos e fusë në borxhe, të mos e lërë peng.

Partia Demokratike duhet të deklarohet qarte, thjeshtë, shkurt për sa po them.

Dhe kjo që po them nuk ka nevojë për spërdredhje para kamerave nga cicëruesit, por ka nevojë veç të thuhet: z. Rama, mos na fut në borxh, mos na lerë peng askund, pa merr mandate sa të duash e rri kryeministër sa të duash.