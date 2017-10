Ymeri: Vushtrria sot i ka tre kryetarë, pas 22 Tetorit do ta ketë vetëm Besim Muzaqin

Lëvizja VETËVENDOSJE! ka vazhduar fushatën zgjedhore në qytetin e Vushtrrisë. Në tubimin zgjedhor në këtë komunë, Kryetari i VV-së, Visar Ymeri, ka thënë se Vushtrria si qyteti më i vjetër në shtetin tonë, ka rëndësi të jashtëzakonshme historike e kulturore.

“Viciana për shekuj me radhë ka qenë qyteti më i madh në Kosovë, por ka qenë edhe qendra kryesore në Ballkan. Ky qytet ka vlera të rralla kulturore, por është qeverisur nga zullumqarë pa vlerë që edhe Urën e Gurit deshën ta bëjnë restaurant. Ky qytet ka vlera të mëdha historike, por është sunduar nga njerëz që nuk e kanë kuptuar as mësimin bazik të historisë. Ata nuk e kanë kuptuar se kush flet për historinë në veten e pare gjithmonë ka përfunduar në koshin e historisë. Kur flitet për historinë flitet për popullin, jo për vete. E ata që punojnë për popullin, nuk flasin për vete”, ka thënë Ymeri në Vushtrri.

Ai ka premtuar se Vushtrria do të pastrohet nga ujërat e zeza, por paraprakisht kjo komunë do të pastrohet nga korrupsioni. Si dhe ka përmendur mungesën e ujit të pijshëm nëpër shumë fshatra, duke u zotuar se me qeverisjen e VV-së, ky problem do të marrë fund.

“Vushtrria nuk ka ujë të bollshëm, prandaj qytetarët e saj janë të etur për ndryshime. Vushtrria do të ketë ujë kur nuk do të rrjedhin paratë tuaja për çezmën e korrupsionit. Me 22 tetor do ta shuajmë etjen duke ua ndalur atyre çezmën. Paratë e vjedhura nga krimi e korrupsioni për vite me radhë janë pastruar në sektorin e ndërtimit në Prishtinë. Prandaj kemi aq shumë banesa boshe, por prapë çmimet janë të larta. Por, pas fitores së VETËVENDOSJE!-s, ndërtimet pa leje i kemi ndaluar, kurse mafisë së ndërtimit ia kemi prishur strofullin”, është zotuar kryetari i VV-së në Vushtrri.

Ymeri ka thënë se ai edhe duke mos qenë banor i kësaj komune, është në dijeni se kjo komunë i ka tre kryetarë e jo një, duke përmendur Bajram Mulakun, Sami Lushtakun e Gani Imerin, por ka premtuar se me qeverisjen e Besim Muzaqit do të shporren klanet dhe matrapazët që e kanë degraduar këtë komunë.

“Deri tash Vushtrria e ka parë Lëvizjen si aksion e si protestë, pas 22 tetorit do ta shohë si qeverisje. Para 22 tetorit e ka parë duke e luftuar të keqen; pas 22 tetorit do ta shoh duke e bërë të mirën. Para 22 tetorit Vushtrria e ka pare Lëvizjen duke i kundërshtuar të pabërat; pas 22 tetorit do ta shohë duke i bërë gjërat. Pas 22 tetorit Vushtrria do ta shoh Besim Muzaqin bashkë me Lëvizjen në qeverisje, në shërbim të qytetarëve. Do të ketë ndryshime aq të mëdha, do të thuhet Vushtrria para 22 tetorit dhe Vushtrria pas 22 tetorit. Prandaj të dashur miq, 22 tetori për Vushtrrinë do të jetë një vit i ri të cilin dua t’ua uroj qysh tash”, ka thënë po ashtu Visar Ymeri, duke bërë thirrje që të votohet Besim Muzaqi, për të cilin ka thënë se e ka përkushtimin e guximin, vullnetin e dijen, vendosmërinë e urtësinë, për ta qeverisur Vushtrrinë. /Ki/