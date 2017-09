Ymeri: Vota për Çaushin është votë për përparimin e barazinë

Duke e quajtur Gjakovën vend të luftës çlirimtare e të këngës qytetare, Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje!, Visar Ymeri, e ka hapur tubimin elektoral në Gjakovë. Ai tha se pas 22 Tetorit do ta shohim Gjakovën e gëzuar për fitoren. Ai u shpreh i bundur se Gjakova do të çlirohet nga keqeverisja, shpërfillja e degradimi.

Ymeri tha se në Gjakovë dikur kishte fabrika, kurse sot veç supermarkete e salla dasmash. Ai kujtoi kohën kur Gjakova eksportonte prodhimet e saj gjithandej nëpër Evropë.

“I dashur Driton, Gjakova i obligohet të rinjve të saj. Ata i dhanë Gjakovës gjithçka në ditët më të vështira. Gjakova është nga qytetet me numrin më të madh të pjesëmarrjes së të rinjve në luftën e UÇK-së. Ata që ia dhanë Gjakovës lulen e rinisë, nuk mund të përbuzen më. Me qeverisjen e Lëvizjes VETËVENDOSJE! kjo do të marrë fund, njëherë e mirë. Të rinjtë e Gjakovës do ta ndërtojnë jetën këtu, në qytetin e tyre”, ishte porosia e tij për Driton Çaushin, kandidatin e VV’së për kreytar të Gjakovës.

Duke folur për tjetërsimin e komunës nga qeverisjet e mëhershme, kryetari i VV’së tha se shërbimet trajtohen si mallra që i marrim vetëm të kamurit, kurse njerëzit që jetojnë në komunë nuk shihen si qytetarë me të drejta, por si klientë nga të cilët nxirret fitim.

“Pushtet të korruptuara e pa program, jo vetëm që kanë vjedhur, por edhe i kanë përçarë qytetarët. Dua të them troç dhe pa lënë hapësirë për konfuzion. Për botëkuptimin tonë, për parimet tona të punës, ndarja qytet-fshat nuk ekziston. Ne udhëhiqemi nga parimet e drejtësisë e barazisë dhe jo nga paragjykimet e shekullit të kaluar. Për Driton Çaushin dhe qeverisjen e VETËVENDOSJE!-s, të gjithë dhe secili pavarësisht prejardhjes, vendbanimit, përkatësisë fetare janë të barabartë”, ka thënë Visar Ymeri.

Ai nuk ka lënë pa ironizuar edhe me kundërkandidatët e Çaushit. Për Ramadan Hotin e PDK-së, Ymeri tha se në fakt ai nuk është Ramdan Hoti, por emri i tij në këto zgjedhje është Hajdar Beqa në mungesë, e për të cilin tha se nuk i hyri garës sepse e dinte se do të humbiste. Për LDK-në tha se ka hequr dorë nga, kurse kandidatin e tyre për Gjakovë e quajti më të lodhur se vetë partia e tij. Ndërsa, Mimoza Kusarin e ka quajtur “lule pa rrënjë”, duke e quajtur kandidate pa ekip e organizim. Teksa, Ardian Gjinit të AAK-së ia ka kujtuar deklaratat mbi patriotizmin, e më pas koalicionin e partisë së tij me Listën Serbe, si dhe kohën kur Gjini ishte Ministër i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke e akuzuar për degradim të ambientit.

“Duke e votuar numrin 10, e këta kandidatë keni zgjedhur përparimin, barazinë, rregullin, pastërtinë, gjelbërimin, ambulantën, shkollën, mjekun, mësuesin, punën, bujqësinë, shërbimin, publiken. Keni zgjedhur Komunën”, ka porosituar gjakovarët Visar Ymeri, duke bërë thirrje që të votohet Çaushi dhe kandidatët e VV’së për Kuvendin Komunal. /KI/