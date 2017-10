Ymeri: Sami Kurteshi e do Gjilanin me mendje e me zemër

Në tubimin zgjedhor të VETËVENDOSJE!-s në Gjilan, Kryetari Visar Ymeri është shprehur i bindur që nga salla ku sot ishin mbledhur, do të dalin fitimtarë, duke përmendur rezultatin e zgjedhjeve të 11 qershorit.

“Në këto zgjedhje këtu në Gjilan i keni disa kandidatë për kryetar. E keni Sami Kurteshin e VETËVENDOSJE!-s. E keni Lutfi Hazirin e PDK-së. Më falni të LDK-së. Njëjtë gabova edhe para 3 netëve në një tubim në Gjilan. U çua njëri pjesëmarrës e më përmirësoi, tha që Luta është i LDK-së e jo i PDK-së. Se di… Luta është i LDK-së aq sa është Elmi Reçica i PDK-së. Këta të dy janë të ShIK-ut”, ka thënë Ymeri në këtë tubim.

“Samiu ka qenë i burgosur politik, është bërë aktivist i të drejtave të njeriut, është zgjedhur avokat i popullit, është zgjedhur deputet i popullit. Tash po bëhet kryetar i qytetarëve të Gjilanit. Luta ka qenë zëvendëskryeministër i Thaçit, është bërë deputet, është bërë kryetar i Gjilanit, e qe besa i duhet ta gjejë një avokat të mirë për ta shpëtuar nga burgu për keqpërdorimet e korrupsionin. Nuk e di të ketë një avokat çudibërës në Kosovë”, ka thënë me tej Ymeri.

Ymeri ka thënë po ashtu se Sami Kurteshi e do Gjilanin, me mendje e me zemër, me ç’rast iu ka thënë qytetarëve të Gjilanit që ta votojnë sa më masivisht.

Besa Baftiu: Lutfi Haziri është njeri i Hashim Thaçit, Sami Kurteshi do të jetë kryetari i ri i Gjilanit

Lëvizja VETËVENDOSJE! është duke mbajtur tubim zgjedhor në Gjilan, ku mijëra simpatizantë kanë mbushur Palestrën e Sporteve të këtij qyteti.

Në fjalimin para gjilanasve, deputetja nga ky qytet, Besa Baftiu, ka thënë se me 22 tetor do të marrë fund qeverisja e Lutfi Hazirit, të cilin e ka quajtur mik të Hashim Thaçit, duke i cilësuar të dy përgjegjës për decentralizimin dhe gjymtimin e territorit të Gjilanit dhe për krimin e organizuar.

“Tanimë ka ardhur koha që Gjilanit të ndarë, të privatizuar, pa arsim e shëndetësi cilësore, pa ekonomi e pa prodhime vendore t’i kthehet dinjiteti qe e meriton dhe perspektiva që ua garanton vetëm Lëvizja VETËVENDOSJE!, me Sami Kurteshin, kryetar të komunës së Gjilanit”, ka thënë Baftiu në këtë tubim.

Më tej, ajo ka thënë se 20 zotimet për këtë komunë përbëjnë platformën e cila e nxjerrë Gjilanin nga gjendja ku është katandisur. Baftiu i ka quajtur mashtrues kandidatët e tjerë, kurse ka thënë se me qeverisjen e Kurteshit, do të ua kthejmë dinjitetin mësuesve dhe profesorëve, nxënësve dhe studentëve, pacientëve dhe mjekëve, nënave dhe fëmijëve, te moshuarve dhe të rinjve, bujqve dhe fermerëve, ndërmarrësve dhe bizneseve, te papunëve dhe punëtoreve, sportistëve dhe aktorëve.

“Këtyre të sloganit ‘Forca e ndryshimit’ nuk ju ka mbetur forcë as për ndryshim as për vazhdim sepse populli iu tregojë se sa te dobët janë me 11 qershor. Këta që në slogan kanë vendosur “Lidhja”: ju qytetarë të nderuar e dini se lidhja me ta është lidhja me keqpërdorimin, lidhja me ta është lidhja me nepotizmin, lidhja me ta është lidhja me krimin, lidhja me ta është lidhja me dështimin, lidhja me ta është lidhja me Hashimin”, ka thënë po ashtu Baftiu në këtë tubim. /KI/