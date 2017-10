Ymeri: PDK po merr fund në Prizren, Mytaher Haskuka do ua kthejë Prizrenin qytetarëve

Me të bukurin vend e ka quajtur Kryetari Visar Ymeri Prizrenin, në tubimin zgjedhor përmbyllës të VETËVENDOSJE!-s në këtë komunë. Ndërsa, ka shtuar se kjo komunë e ka më të shëmtuarin pushtet në krye.

“Prizreni është vendi i bujqësisë së zhvilluar, zejtarisë e industrisë prodhuese, por edhe komuna e papunësisë e varfërisë. Prizreni është vendi i historisë së lavdishme, por edhe komuna e së tashmes së degraduar, Prizreni është vendi i filleve të arsimit shqip, i intelektualëve e dijes, por edhe komuna e sistemit arsimor të shkatërruar”, tha Ymeri në këtë tubim.

Më tej, ai tha se Prizreni është ndarë në dysh. Aktualisht, ai tha se po e shohim Prizrenin e PDK-së, të shndërruar në vend të korrupsionit, të krimit, të degradimit, të mos arsimimit, të akulturizimit, të papunësisë e urisë, Prizrenin e deindutrializimit, Prizrenin e përçarjes. Kurse, për Prizrenin e nesërm, atë të qytetarëve të barabartë, atë të komuniteteve bashkëpunuese e bashkëjetuese, atë të zhvillimit të zejes, të prodhimit bujqësor e industrisë prodhuese, Prizrenin e arsimit, e të kulturës, të trashëgimisë e historisë, Prizrenin e shëndetit e mjedisit, tha se është ai i qeverisjes së Mytaher Haskukës.

“Megjithatë, ka vetëm një Prizren, ai i Lidhjes së Prizrenit. Lidhja e Prizrenit është mbajtur më 10 qershor. Qershori ishte muaji i kthesës së madhe. Prizreni ishte qyteti i fitores së Lëvizjes. Zgjedhjet lokale do të mbahen më 22 tetor. Tetori është muaji i 10 i vitit. Numri 10 është numri i VETËVENDOSJE!-s. Në Prizrenin e Lidhjes. Për fitoren e VETËVENDOSJE!-s. E kush më mirë e qeverisë Prizrenin se sa VETËVENDOSJE!. E kush është kryetar më i mirë i Prizrenit se sa Mytaheri i VETËVENDOSJE!-s”, tha ndër të tjera në Prizren, Visar Ymeri

Ymeri u zotua që Prizreni do të iu kthehet qytetarëve. Ai tha se korrupsioni do të zëvendësohet me zhvillim, nepotizmi me punësim e injoranca me arsim cilësor, duke ua marrë Prizrenin sundimtarëve e duke zgjedhur për kryetar Haskukën.

Drita Millaku: PDK me kërcënime e shantazhe fitoi në Prizren, me kërcënime e shantazh tash po humb

Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Drita Millaku, në tubimin zgjedhor të VETËVENDOSJE!-s në Prizren, tha para bashkëqytetarëve të saj se Prizreni po çlirohet, dhe se në krye të tij po vjen Mytaher Haskuka.

Deputetja Millaku ka thënë se eksponentët e PDK-së, e në veçanti kryetari i kësaj partie, Kadri Veseli, po qëndrojnë shumë kohë në Prizren nga paniku i humbjes, por ajo u shpreh e bindur se qytetarët do t’i ndëshkojnë.

“Jemi dëshmitarë të një fushate me shantazhe dhe kërcënime, pra ashtu qysh di SHIK-u. Por le ta dinë, se ka kaluar koha e frikës, qytetarët po kërkojnë ndryshime dhe ky ndryshim ka vetëm një numër dhe vetëm një emër: numrin 10 dhe emrin Mytaher Haskuka”, tha Millaku, e cila tha se PDK ka fituar në Prizren me kërcënime dhe se më kërcënime edhe po e humb pushtetin.

Ajo ka akuzuar kundërshtarët politikë edhe për gjuhën e urrejtjes, ndaj ftoi qytetarët që t’i ndëshkojnë me votë me 22 tetor, duke votuar për VV-në dhe kandidatin për kryetar, Mytaher Haskuka. /KI/