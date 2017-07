Ylber Ramadani, kontratë 2-vjeçare me danezët e Velje BK

Mesfushori Ylber Ramadani nuk do të jetë më pjesë e Partizanit pasi ai ka nënshkruar një kontratë 2-vjecare me skuadrën daneze, Velje Boldklub.

Kjo gjë u bë e ditur nëpërmjet një njoftimi nga faqja zyrtare e Partizanit që shkruajti:

Klubi konkretizon marrëveshjen e transferimit të Ylber Ramadanit te danezët e Velje BK

Ylber Ramadani, tashmë është zyrtarisht pjesë e danezëve të Velje BK, klub me të cilin ka nënshkruar edhe një kontratë 2 vjeçare me opsion rinovimi edhe për një tjetër sezon. Mesfushori i cili sezonin e fundit dhuroj një paraqitje shumë pozitive me të kuqtë, falë marrëveshjes së arritur dhe firmosur mes dy klubeve do të vijojë aventurën e tij në kampionatin nordik. Gjithçka është mbyllur pozitivisht sipas të gjitha kushteve të firmosura në kontratë mes 2 klubeve.

Klubi falenderon Ylber Ramadanin për kontributin e dhënë me fanelën e kuqe dhe i uron suksese të mëtejshme në karrierë.