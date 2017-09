“Xibraka”, zbulohen kodet e djemve të kokainës

Në kohën kur Elbasani është pushtuar nga hijet e një ngjarjeje të frikshme dhe të mistershme njëherësh, nga Gjykata e Krimeve të Rënda dalin përgjimet e një prej grupeve më të famshme të trafikut të kokainës në vendin tonë, shkruan Shekulli. Të vendosur në Xibrakë të Elbasanit, vetëm pak metër larg të vetmes rrugë nacionale të qytetit të zhurmshëm të këtyre të paktën 10 viteve, grupi i kokainës që gjendej aty mirë që sillte kokainën nga Kolumbia në vendin tonë, por madje sillnin nga andej edhe shtetas kolumbian të cilët i prezantonin në polici si trajnerë dhe futbollistë, ani pse as moshë e as fizik nuk kishin për asnjërin nga profesionet që u diktuan aso kohe në raportet policore, me dhjetëra kontradikta, ndërsa luftohej të fshiheshin gjurmët e atij që konsiderohej si koka e grupit; Genci Xhixhës.

Djali, që në përgjime konsiderohet “elefanti” u lajmëruar nga policia për nisjen e operacionit dhe ai ndërroi rrugë, ndërsa ishte i vetmi natën e publikimit të të dhënave policore që nuk iu publikua emri, ndërsa në sy binte Ermal Hoxha, i cili ishte i skeduar sipas policisë si një prej personave më aktivë në atë grup kriminal, të mirëorganizuar, që u tha që kishin suport politik, e madje deri në anëtar të qeverisë.

Megjithatë të dhënat ngelen thjesht në kuadër dyshimesh, pasi Genci Xhixha nuk u arrestua asnjëherë, u hetua dhe u gjykua në mungesë, e po ashtu edhe u dënua, ndërsa në pak përgjimet e publikuara ditën e djeshme nga televizioni ABC, bie në sy fakti që Ermal Hoxha ishte ushtar i Xhixhës, ndonëse dukej se ishin miq dhe kishin hyrje-dalje familjare me njëri-tjetrin.

Transkriptimet

Zbulohen detaje të reja nga operacioni ‘Xibraka’ i kryer në vitin 2015 nga policia, ku u zbulua një laborator kokaine si dhe u vendos në pranga nipi i Enver Hoxhës dhe disa persona të tjerë. Në dosjen gjyqësore të Krimeve të Rënda, që tashmë gjendet në Apel, ndaj nëntë të pandehurve të dosjes “Xibraka”, të akuzuar si të përfshirë në prodhimin dhe përpunimin e kokainës vërehet se në material zbardhen bisedat e përgjuara mes të pandehurve dhe gjuha e koduar për t’i shpëtuar drejtësisë.

Pas vendimit të Shkallës së Parë në korrik të këtij viti dosja është zhvendosur në Apelin e Krimeve të Rënda, ndërsa në vendimin e parë të Gjykatës ka dhënë 10 vite burg për Ermal Hoxhën dhe nga 13 vite për Genci Xhixhën dhe Saimir Batkun ndërsa të tjerët me dënime më të ulëta. Nga transkriptimet e bisedave që datojnë 26 hdjetorin e 2014-s, dalin edhe kodet që përdoreshin në biseda si; “orkestra”, “elefanti” dhe “larja e rrobave”.

Gentjan Gjonaj: He brother, vëlla, si je ?

Ilir Hyseni: Mirë mirë! Çfarë bërë ti?

Gentjan Gjonaj: Si u gdhive ti?

Ilir Hyseni: Mirë, mirë. Ja po shkoj të takoj pak ata të orkestrës…

Gentjan Gjonaj: Fole me elefantin ti?

Ermal Hoxha: Fola qëparë se i çova një mijë euro nga ato që i çoj plakës dhe nga ora 8 mbërrin atje ai! …

Ermal Hoxha: Unë dakord jam, po halli është se po nuk erdhi ai i zoti i punës, ai elefanti!

Gentjan Gjonaj: Nuk bëj as unë asnjë veprim

Ermal Hoxha: Jo atë tha, t`ju ndihmojë një çikë

Gentjan Gjonaj: Ta flasim. Fol fol me elefantin, dhe thuaj se gati

Ermal Hoxha: Jo, atë tha, t`ju ndihmojë një çikë …

Ermal Hoxha: Nëse do hypni sipër ju mirë, nëse ashtu ma trego. Tregoja asaj ku është. Jepi lek ashtu të vijnë ta paguajnë nesër a ta bëj që…?

Ilir Hyseni-Po

Ermali-Do rrinë kot ata, nuk kanë me la rroba!

Iliri– popo, ok!

Dyshimi

Financuesi e furnizuesi i laboratorit të Xibrakës u tha se është kthyer menjëherë pasi kishte kaluar rrethrrotullimin e TEG-ut për në Tiranë, duke anuluar udhëtimin në Elbasan. Skuadra e policisë që po ndiqte automjetin ku ndodhej Genci Xhixha ka parë se ai ka ndërruar rrugë papritur, duke u kthyer në drejtim të Tiranës. Po atë ditë, disa minuta pas këtij episodi, grupi i vëzhguesve që ishte vendosur në Xibrakë ka parë personat që vepronin në Laborator të nxirrnin në pjesën e pasme të ndërtesës fuçitë me solucion kokaine dhe t’i derdhnin në tokë, pasi me sa duket ishin njoftuar se ishin nën hetim e vëzhgim.

Për atë ngjarje u tha se u hartuan 12 raporte vëzhgimi, ndonëse pati shumë përplasje dhe mosmarrëveshje mes policisë dhe prokurorisë. Ky ka qenë momenti i ndërhyrjes së policisë, e cila arrestoi në flagrancë personat e dyshuar. Genci Xhixha ndërkohë ka arritur të dalë nga Shqipëria po atë ditë siç edhe u pranua më vonë. Sipas hetuesve, ai ose kishte kaluar kufirin në këmbë për në ndonjë vend fqinj ose kishte përdorur identitet tjetër. Pikënisja e hetimeve që çuan në zbulimin e laboratorit të Xibrakës ishte një informacion i mbërritur nga Gjermania./KI/