Xhelozia mes fëmijëve të rritur

A keni dëgjuar ndonjëherë për përbindëshin me sy të gjelbër, që quhet xhelozi? Ai pushton dhe njerëzit që duhen shumë. Edhe motrën ndaj vëllait apo anasjelltas. Si mund t’i shmangni zënkat që lindin mes fëmijëve tuaj.

Ndonjëherë vëllezërit dhe motrat janë xhelozë për njëri-tjetrin. Për shembull, në qoftë se njëri shkon më mirë me mësime, sidomos nëse rezultatet e tij janë më të larta, tjetri ndihet keq. E jo vetëm për këtë arsye, por dhe për shumë e shumë të tjera, vëllezërit apo dhe motrat nuk shkojnë mirë me njëri­tjetrin. Ky quhet rivalitet mes fëmijëve. Thënë ndryshe, konkurrencë.

Kjo është normale deri në njëfarë mase, por kur theksohet shumë mund të bëhet e dëmshme, duke krijuar situata të pakëndshme në familje. Njerëzit që e duan njëri­tjetrin mund të kenë zënka nganjëherë, por kur këto bëhen të shpeshta situata bëhet e padurueshme për të gjithë.

Pak konkurrencë nuk ka asgjë të keqe. Nganjëherë mund t’i verë fëmijët në pozita pune, pasi, nëse njëri është i zoti në bërjen e një gjëje, edhe tjetri do të mundohet të bëhet i zoti për atë gjë. Nga ana tjetër, konkurrenca mund të bëhet shkak i zënkave të shpeshta mes fëmijëve.

Në shumicën e shoqërive në botë vëllezërit dhe motrat rriten në të njëjtin ambient shtëpiak. Kjo afërsi mes tyre shënjohet me zhvillimin e asociacioneve të forta emocionale. Gjithsesi, jo gjithmonë në marrëdhëniet vëllezër /motra mund të krijohet një lloj afërsie, veçanërisht mes atyre që kanë një diferencë në moshë prej 5 ose më shumë vitesh.

Arbitrimi i marrëdhënieve vëllezër/motra nuk duhet t’ju bëjë të ligështoheni. Por me pak fleksibilitet dhe më shumë mirëkuptim, mund të minimizoni dhimbjet e kokës dhe të krijoni një ambient familjar më harmonik.

Mbani parasysh të ndiqni një rregull: vendosni argumentet tuaja, pa përdorur goditjet, dëmtimin e gjërave që u përkasin fëmijëve ose thirrjen në emër të fajtorit. Sa më shumë të ndërhyni, aq më shpesh do të thirreni për të ndërhyrë. Kur është e mundur, rrini jashtë mosmarrëveshjeve ndërmjet fëmijëve tuaj për, sa kohë këto mosmarrëveshje mbeten verbale.

Fëmijët nuk mund të vazhdojnë jetën e tyre, duke pasur nga pas një arbitër që të zgjidhë ndryshimet mes tyre. Duke diskutuar me vëllezërit/motrat dhe bashkëmoshatarët, fëmijët do të mësojnë të negociojnë me të tjerët dhe të ecin me këmbë në tokë.

Të gjithë fëmijët ndihen xhelozë nganjëherë, por edukatorët mund të ndikojë në këto ndjenja. Mos u ndjeni të habitur kur shihni se fëmija juaj më i madh pickon më të voglin ose e përqafon atë duke e shtrënguar fort. Ndërkohë që është e vështirë të bëhesh dëshmitar i agresionit të fëmijës më të madh ndaj më të voglit, duhet të kuptoni se kjo është një mënyrë e zakonshme që përdorin ata për të nxjerrë jashtë zemërimin e tyre.

Mundohuni të shmangni që fëmijët të sjellin tek ju zënkat e tyre. Kujtojini se ata duhet t’i zgjidhin ato vetë. Në qoftë se diskutimi bëhet i bezdisshëm ose ju pengon të mendoni, shkoni tek fëmijët tuaj dhe thojuni: “nuk dua t’ju dëgjoj duke u zënë. Ju lutem, zgjidhini problemet tuaja me qetësi ose gjeni një vend tjetër për t’u zënë!”.

Në qoftë se ata vazhdojnë të diskutojnë me zë të lartë, çojini në dhoma të veçanta.