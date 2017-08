Xheloz me të dashurën, djaloshi bën një kërkesë të çuditshme për lokalin ku zhvillohej një mbrëmje festive (Foto)

Një rast karakteristik ka ndodhur në Newcastle, Britani të Madhe kur një djalë i ka dërguar një kërkesë interesante një lokali.

Siç shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, bëhet fjalë për një rast kur djali i ka shkruar stafit të lokalit ku pritej të zhvillohej një mbrëmje festive, në të cilën pritej të merrte pjesë edhe e dashura e tij.

Ai, përmes Facebook ka kërkuar nga stafi i lokalit që të spiunonin të dashurën e tij.

“Përshëndetje. E dashura ime pritet të jetë në një mbrëmje festive vetëm për femra në ‘Flithys’. Do të doja të dija nëse do të mund të paguaja një pjesëtar të stafit për të përcjellë të dashurën time dhe për tu siguruar se asnjë mashkull nuk do të ulet në tavolinën e tyre. Nuk do të doja që pjesëtari i stafit të binte në sytë e tyre, që ta vërenin se po i vëzhgon”, u kishte shkruar ai në Facebook.

Gjithsesi, ai kishte marrë një përgjigje negative nga stafi i lokalit.

“Ne jemi një bar, jo hetues privatë”, ishte shkruar ndër tjerash në përgjigjen e stafit të lokalit.