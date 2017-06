Xharra ironizon me myftiun Tërnava: As xhemati i tij nuk e mbështet më

Anëtarja e PDK’së, Arbana Xharra, ka ironizuar me Kryetarin e Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, pasi vajza e tij, Refiqe Tërnava, nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme për të fituar mandatin e deputetes.

“Naim Ternava paska deshtu me mbledh vota per vajzen. As xhemati i tij nuk po e mbeshtet ma. Gjynah” ka shkruar Xharra në Facebook.

Refiqe Tërnava kishte garuar në listën e koalicionit LAA, në kuadër të AKR’së, por ka arritur të mbledhë vetëm 5487 vota.